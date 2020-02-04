В 2020 році українські випускники будуть проходити Зовнішнє незалежне оцінювання. У лютому вже почалася реєстрація. Politeka.net розкаже: як і коли записатися, які будуть предмети, що таке пробне тестування, подивитися результати, розклад і багато іншого.

Перелік предметів для тестування в 2020 році

ЗНО (ВНО російською) — це спеціальний тест, який потрібен для вступу до ВНЗ. Чим кращі оцінки, тим вищі шанси вступити в престижне місце. Всього передбачено 11 предметів, з котрих три — обов'язкові. Максимум можна здати чотири. Український центр оцінювання якості освіти попередив, що є одна загальна дисципліна — українська мова та література. Потім кожному школяреві доведеться вибрати між історією України і математикою. Третій слід взяти з решти списку:

Біологія

Фізика

Географія

Хімія

Англійська

Іспанська

Німецька

Французька мови

Варто враховувати, що кожна спеціальність у ВНЗ має свій набір обов'язкових дисциплін. Якщо плануєте подавати документи одразу на кілька факультетів — доведеться здавати більше трьох тестів. Та не біда, адже кожен предмет здається безкоштовно.

Реєстрація: терміни, документи, важливі нюанси

Зареєструватися на ЗНО-2020 можна з 3 лютого по 24 березня. Є відразу декілька варіантів процедури. Все залежить від категорії особи, яка бажає пройти тестування:

Випускник навчального закладу 2020 року;

Випускник, що отримав повну середню освіту за кордоном;

Учень, який закінчив професійно-технічний заклад та отримав атестат про середню освіту у 2020 році;

Студент ВНЗ;

Громадянин, який закінчив школу кілька років тому.

Врахуйте, що необов'язково проходити ЗНО кожен рік. Так у 2020-му при вступі діє сертифікат, отриманий у 2017, 2018 або 2019 роках. Тобто, термін дії у нього — кілька років.

Вибір категорії — це перший крок реєстрації. Адже випускники шкіл в Україні у 2020 році можуть здати Державну підсумкову атестацію у форматі ЗНО. Тоді випадку процедура трохи простіша. Потрібна копія паспорта, дві фотографії 3х4 та реєстраційна картка (про неї трохи пізніше). Документи для ДПА будуть приймати до 17 березня.

Іншим абітурієнтам (наприклад, студентам коледжів) доведеться надати копію документа, який підтверджує повну середню освіту. Або ж довідку з місця навчання, якщо людина завершує середню освіту в цьому році, але не буде здавати ДПА. Випускникам закордонних установ теж потрібно прикласти таку довідку, переклавши її українською мовою і завірити у нотаріуса. Те ж саме потрібно зробити з усіма документами для реєстрації, якщо вони укладені іноземною мовою.

Опціональні документи:

Медичний висновок, що вимагає особливих умов;

Копія свідоцтва про зміну імені, прізвища, шлюб або розлучення.

Заяву з проханням пройти тести на додатковій сесії з зазначенням причини, чому людина не може потрапити на основну.

На всіх копіях учень повинен написати фразу “Згідно з оригіналом”, прізвище, ініціали, дату засвідчення, а також розписатися.

Зібравши пакет документів, потрібно віддати його працівникові навчального закладу, який відповідає за реєстрацію випускників. Або ж самостійно віднести їх в регіональний центр реєстрації. Врахуйте, що дата подання визначається за штампом на поштовому конверті.

Реєстраційну картку можна без проблем заповнити самостійно. Для цього на офіційному сайті Testportal є спеціальна форма. Якщо виникли труднощі — краще звернутися до відповідальної особи, яка призначається в кожному навчальному закладі.

Реєстрація успішна, якщо заявник отримав сертифікат учасника ЗНО. Його висилають поштою в навчальний заклад або за вказаною адресою. Якщо такої немає або одержувач перебуває за кордоном — можуть надіслати на електронну скриньку. За бажанням, можна скористатися сервісом “Стан обробки документів”. Потрібно вказати номер реєстраційної картки.

Буває так, що плани змінюються вже після отримання сертифіката. Не біда, до 24 березня можна просто внести зміни на сайті Центру оцінювання якості освіти (ЦОЯО). Для цього слід увійти в сервіс за номером сертифіката та пін-кодом, а потім зареєструватися повторно. Пакет документів потрібно надіслати точно так само, як і першого разу.

Чому відмовляють у реєстрації на ЗНО

На інтернет-порталі Центру оцінювання якості освіти перераховані всі причини, з-за яких випускник гарантовано отримує відмову:

Не надав документи, що підтверджують інформацію з реєстраційної картки;

Вказав недостовірні дані;

Документи відправило особа, яка за законом не має права проходити тестування;

Документи відправили після закінчення терміну;

Неможливо створити спеціальні умови для ЗНО, які вимагаються за медичним висновком.

Якщо регламентна комісія відмовила учню в реєстрації або перереєстрації на тестування — вона зобов'язана надіслати витяг з протоколу із зазначенням причини. Після цього можна усунути всі проблеми і спробувати знову зареєструватися. Головне зробити це до 24 березня. Крім того, відмову можна оскаржити. Для цього потрібно протягом 14 днів після реєстрації подати апеляцію в УЦОЯО.

Вже зареєстрований учасник має право самостійно відмовитися від тестування. А саме: до 16 квітня надіслати до регіонального центру свій сертифікат та відповідну заяву.

Графік здачі ЗНО: дата, предмети і завдання

Початок ЗНО — 26 травня. Саме тоді проведуть тестування з української мови та літератури. Всього буде 58 завдань: 33 тестових по мові, 24 з літератури і твір. Результати оголосять до 20 червня.

Математика проведуть 21 травня. Буде 35 завдань: 24 тестових, 8 — відкритих і 3 — розгорнутих. Результати стануть відомі до 12 червня.

28 травня відбудеться ЗНО по фізики. Заплановано 38 завдань, з яких 14 — відкриті питання. Результати оприлюднять не пізніше 12 червня.

Тестування з іспанської та французької мов пройде одночасно — 1 червня. У них входять 59 завдань, включаючи читання, письмові відповіді, аудіювання, використання мови. Кількість балів повідомлять до 20 червня.

ЗНО з англійської мови буде 2 червня. Зрештою, все те ж саме — 59 завдань, а результати оголосять до 20 червня.

Історію України доведеться здавати 5 червня. Передбачено 60 тестів. Їх розділять на дві частини: давня і новітня. Результати учасники зможуть дізнатися до 20 червня.

Біологія призначена на 9 червня. Тестування включає 50 тестових завдань. Результати стануть відомі не пізніше 24 червня.

Тести з географії пройдуть в той же день. Випускників очікують 54 завданнь, 6 з яких будуть з короткою відповіддю. Підсумки повідомлять 24 червня або раніше.

Хімія — 15 червня 2020 року. Буде 52 завдання, 14 з них — з короткою відповіддю. Бали оголосять до 24 червня 2020 року.

Додаткова сесія ЗНО

Міністерство освіти передбачило, що робити українцям, якщо не виходить скласти тести у встановлені терміни. Спеціально для них організують додаткову сесію. Головне зареєструватися до 23 березня. Учень повинен мати на це вагому причину:

Обрав дві дисципліни, а ЗНО з них пройде в один день.

Під час основної сесії ще вчиться за кордоном.

Не може проходити тестування в конкретні дні за релігійними переконаннями.

Потрібні спеціальні умови, які не можна створити на основній сесії.

Проживає на тимчасово окупованій території, на лінії зіткнення або в населених пунктах, де тимчасово не працюють органи влади.

Повинен брати участь у заході всеукраїнського або міжнародного масштабу, здавати державні іспити або виїхати за кордон.

На жаль, не можна перескласти тестування, вже пройдене на основній сесії. Доведеться чекати наступного року.

Пробне ЗНО-2020

Щоб не так нервувати на справжньому тестуванні, випускники можуть спробувати свої сили на попередньому. Пробне ЗНО пройде по тим же правилам, але бали не будуть ні на що впливати. Так учасник може зрозуміти, як правильно розподіляти час на виконання завдань і виявити свої слабкі місця. Хороша перевірка знань. До того ж, отримати приклад заповнення бланка.

На відміну від справжнього, здача ПВНО — платна. Вартість встановлюють регіональні центри. Як повідомляє Київський, ціна за кожен предмет становить 150 гривень. На жаль, запис на пробу вже закінчився. Реєструватися потрібно було самостійно з 3 по 24 січня 2020 року.

Пройти тест з української мови та літератури можна 21 березня. А з усіх інших предметів, включаючи іноземні мови — 28 березня. Врахуйте, що в один день вдасться пройти тільки один з них.

До 2 березня у кожного учасника, який встиг зареєструватися з'явиться персональна сторінка. Особистий кабінет знадобиться, щоб подивитися дату і місце проведення. Щоб дізнатися свої бали, потрібно відзначити варіанти відповідей в онлайн-сервісі «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання». Час обмежений: з 21 по 23 березня — українська, з 28 по 23 березня — все інше. Результати тестування з першого предмету викладуть в мережу 27 березня, по іншим дисциплінам — 3 квітня.

На сайті “Освіта.ua” можна пройти таке тестування безкоштовно в режимі онлайн. Портал опублікував завдання і теми творів, які були на минулорічних ЗНО. А також відповіді до них. Звичайно, в 2020 році тести будуть іншими, але програма кардинально не змінилася. Там же є список літератури. З такими матеріалами підготовка значно полегшиться.

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