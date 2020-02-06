Влада Китаю вибачилися перед жителями за те, що не змогла забезпечити медичну допомогу всім пацієнтам, які могли мати контакт з коронавірусом 2019-nCov

Як передає Politeka.net з посиланням на зарубіжні ЗМІ, заступник секретаря Комуністичної партії Китаю в Ухані Ху Лішань попросив вибачення за брак лікарняних ліжок.

"Жителі нас багато критикують ... Чому?.. Тому що деякі з наших робіт не були виконані добре, - зізнався чиновник на прес-конференції. - Що ми не зробили добре? Різниця між потребами і ресурсами лікарняних ліжок тепер очевидна".

За інформацією Ху Лішаня, в Ухані за останніми даними, було зареєстровано 1900 нових випадків і 780 передбачуваних випадків зараження вірусом, в яких вказувався б карантин, але в міських лікарнях було тільки 421 безкоштовне місце.

«Ми відчуваємо біль і шкодуємо про те, що багато пацієнтів, яким був поставлений діагноз вірусу або які могли контактувати з вірусом, не отримують належного лікування в лікарнях, - підкреслив Ху. - Ця проблема, безумовно, залишається невирішеною».

Влада Уханя піддається жорсткій критиці за надто повільну реакцію на появу коронавіруса.

У минулому місяці мер Уханя Чжоу Сяньван оголосив, що голова місцевого відділення Комуністичної партії Китаю Ма Гоцян готовий піти у відставку за цими звинуваченнями.

В Ухані менш ніж за два тижні з нуля, були побудовані дві лікарні для пацієнтів з діагнозом коронавірус. Громадські будівлі також перетворюються в лікарні.

На сьогоднішній день в Китаї зареєстровано 563 летальних результата коронавіруса. Число пацієнтів наближається до 30 000 - хоча, на думку експертів в області охорони здоров'я, фактична кількість пацієнтів може бути навіть удвічі більше.

Раніше ми повідомляли, в Харкові госпіталізували шістьох студентів з Китаю, які, можливо, контактували з носіями коронавіруса. Всі вони знаходяться в спеціальних боксах в Харківській обласній інфекційній лікарні і за ними посилено спостерігають лікарі.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.