Українська телеканал 1+1 буде показувати в 2020 році мелодрами російською мовою

Продюсер серіалів і фільмів каналу Олена Єремєєва заявила, що важко знайти тональність української мови, щоб українці могли сприймати її. Мелодрами погано виглядають на українській мові, на відміну від комедій, впевнена вона. Про це повідомляє УП.

"Продукти у весняному сезоні зроблені російською мовою, оскільки українська складніше для цього жанру. Артистам поки важко працювати українською мовою. Це збільшує час створення, що потім впливає на бюджет", - додав продюсер.

Також на каналі відзначають, що україномовний продукт показують тільки для України, без продажу за межі країни. Для продажу потрібно робити російською мовою. Серіали, які вимагають адаптації для російської мови, не закладені в бізнес-модель, як потенційні продукти для продажу в країнах СНД.

При цьому канал 1+1 посилається на якусь Антоніну - збірний образ телеглядачок їх продукту.

"Антоніні 35-40 років, вона живе в місті. Ми спеціально не говоримо, що їй 45 або 40 років, а сприймаємо деякі різні періоди, етапи в житті Антоніни. 1+1 - це і є чоловік Антоніни. Це опора і надія. Це той, від кого вона бажає мати дітей", - заявив Максим Кривицький, керівник бізнес-одиниці "Телевізійний бізнес 1+1 медіа", а також генпродюсер каналу 1+1.

Українці активно почали обговорювати це рішення. Більшості це не сподобалося:

"Крім мату, нічим відповісти. Антоніну вони знайшли", "Ганьба" 1+1", "Це ганьба", "Тежело сприймати 1+1 на будь-якій мові", "Феєричний маразм", Виходить, що коли люди дивляться комедії, то вони не помічають, якою мовою вони йдуть. Виходить люди - це російськомовні, а українці, з точки зору Г+Г - це не люди?".

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