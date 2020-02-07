Дії російської влади викликають сором, ганьбу і здивування
Як передає Politeka.net, такими думками поділився російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський.
Останньою краплею для нього став захоплення українських кораблів Росією в Керченській протоці.
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"Сором вже вселенський, хочеться накрити голову руками і провалитися під землю просто тому, що я маю відношення до країні Росія. Мені соромно виймати російський паспорт скрізь, в будь-якій країні світу, СОРОМНО!" - написав він.
Крім того, співак різко висловився про верхівці російської влади.
"Я, хоч і давно живу в США і Україні, формально поки ще громадянин країни-виродка, країни-гопника, країни-недолюдка, де навіть найсвітліші і порядні люди безсилі перед тварюками і живуть в страху, де дітей і підлітків б'ють кийками здорові тупорилі мужланы у формі за негласної підтримки "президента", де в думі і уряді одні виродки, сволота, злодії, ідіоти і явні душевнохворі", - продовжив співак.
Раніше, російський музикант Noize MC висловився проти Володимира Путіна і підтримав Україну.
Виконавець заявив, що йому не подобається як Путін, обходиться з Україною:
"Є речі які мені не подобаються категорично (про політику Путіна, – прим.ред.). Це те, що сталося з Україною.", - заявив він.
Крім того, він зазначив, що в подіях на території України винна російська еліта, а Путін перетворює Росію на тоталітарну державу.
Нагадаємо, запроданці "Кролики" повернулися в Україну і сильно пошкодували.
Як повідомляла Politeka, Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, захотів в Україну.
Також Politeka писала, що Панін оскандалився заявою про Україну, його хочуть позбавити самого сокровенного.