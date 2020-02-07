Дії російської влади викликають сором, ганьбу і здивування



Як передає Politeka.net, такими думками поділився російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський.

Останньою краплею для нього став захоплення українських кораблів Росією в Керченській протоці.

"Сором вже вселенський, хочеться накрити голову руками і провалитися під землю просто тому, що я маю відношення до країні Росія. Мені соромно виймати російський паспорт скрізь, в будь-якій країні світу, СОРОМНО!" - написав він.

Крім того, співак різко висловився про верхівці російської влади.

"Я, хоч і давно живу в США і Україні, формально поки ще громадянин країни-виродка, країни-гопника, країни-недолюдка, де навіть найсвітліші і порядні люди безсилі перед тварюками і живуть в страху, де дітей і підлітків б'ють кийками здорові тупорилі мужланы у формі за негласної підтримки "президента", де в думі і уряді одні виродки, сволота, злодії, ідіоти і явні душевнохворі", - продовжив співак.

Раніше, російський музикант Noize MC висловився проти Володимира Путіна і підтримав Україну.

Виконавець заявив, що йому не подобається як Путін, обходиться з Україною:

"Є речі які мені не подобаються категорично (про політику Путіна, – прим.ред.). Це те, що сталося з Україною.", - заявив він.

Крім того, він зазначив, що в подіях на території України винна російська еліта, а Путін перетворює Росію на тоталітарну державу.

Нагадаємо, запроданці "Кролики" повернулися в Україну і сильно пошкодували.

Як повідомляла Politeka, Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, захотів в Україну.

Також Politeka писала, що Панін оскандалився заявою про Україну, його хочуть позбавити самого сокровенного.