Поляки напали на громадян України, Росії і Білорусі в польському містечку Торунь
Стався конфлікт в минулі вихідні. Заявлено, що це "нібито на національному ґрунті". Про це повідомляють польські ЗМІ, передає Оглядач.
Сталася бійка в центрі міста в ніч з суботи на неділю. Постраждалі отримали тілесні ушкодження, які не загрожують життю. За неофіційними джерелами, у одного з постраждалих зламані кістки черепа.
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Правопорушники кричали серед іншого "Польща для поляків", "е**ть українців", хоча їх у натовпі було всього двоє. Серед побитих була і одна жінка.
"Розшукуються чоловіки, які в ніч з суботи на неділю побили в Торунському Старому місті іноземців. За наявними даними, інцидент стався на національному ґрунті", – підкреслили в правоохоронних органах Польщі.
Камери відеоспостереження зафіксували обличчя нападників. Представник поліції міста Торунь повідомив, що офіцери шукають людей, які могли б допомогти встановити особи підозрюваних, а також свідків нападу.
Президент міста Торунь заявив, що напад на іноземців - це акт бандитизму і ненависного поведінки. Такого не повинно бути.
"Я рішуче засуджую таку поведінку! Сподіваюся, що поліція швидко встановить винних, а суд покарає їх, що послужить прикладом для інших. Нульова толерантність до бандитів!" – написав він на своїй в соціальних мережах.
Раніше ми повідомляли, що заступник голови департаменту міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі Мирослав Пшевольник розповів про нову міграційну політику і майбутніх обмеження.
Чиновник заявив, що зараз міністерство включена новою версією міграційної політики, яка буде працювати вже через кілька місяців.
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