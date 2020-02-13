Олена Кравець розповіла про те, що Володимир Зеленський планує повернутися в «Квартал 95»

Артистка і колишня колега Зеленського по сцені не приховує, що сильно за ним сумує. При цьому, за її словами, незважаючи на його нову роботу і завантажений графік, вони все ще підтримують дружні стосунки і не припиняють спілкування.

Одного разу в інтерв'ю Каті Осадчій Кравець розповіла про те, що Зеленський продовжує спілкуватися з усіма кварталівцями, і в їх відносинах нічого не змінилося. За словами Кравець, президент все ще підписаний на всі чати артистів «Кварталу» і навіть періодично щось там пише.

Крім того, актриса здивувала багатьох, розповівши про несподіване зізнання президента. Так, Зеленський заявив, що планує повернутися в «Квартал» вже через п'ять років.

«На День Незалежності я набрала його, щоб сказати, що дуже класна промова, з комом в горлі. А він каже: "Будь ласка, телефонуйте мені. Я хочу залишатися на землі і я ж через п'ять років планую повернутися". Я: "Серйозно?". Він: "Звичайно". Він, до речі, не пішов з жодної групи. Тобто в соцмережах, де група "Кварталу", він там є, і він там іноді навіть пише», - поділилася Кравець.

Варто відзначити, що з цих слів президента випливає, що він не планує балотуватися на другий термін.

До цього ми розповідали про те, що Зеленський отримав п'ять мільйонів гривень від Студії «Квартал 95».

Відповідні відомості президент України вніс у свою декларацію про доходи 3 січня. У цьому можна переконатися на сайті Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Зеленський зазначив, що 27 грудня минулого року отримав від своєї колишньої студії 4 млн 880 тис. гривень роялті, а також компенсацію за користування торговою маркою в розмірі 104 тисяч гривень.

Нагадаємо, Зеленський вразив новою декларацією, Квартал не забув свого лідера: «за один день заробив…».

Як повідомляла Politeka, Кравець і Кошовий із Квартал 95 вразили пікантною витівкою на сцені: Зеленський не стримався.

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