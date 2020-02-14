Зеленський був в Омані з людиною Путіна: спливли скандальні подробиці
Президент Володимир Зеленський був в Омані в той же день, коли там перебував топ-чиновник з Росії.
Про це йдеться у розслідуванні журналістів у програмі «Схеми: корупція в деталях».
Так, за допомогою чартерного літака Bombardier Global Express 6000 в Оман з Москви прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. А ввечері того ж дня, 8 січня, цим же літаком президент України повернувся в країну.
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Проте, стверджують журналісти, Зеленський повернувся в Україну через 19 годин після того, як в Офісі президента повідомили про термінове повернення президента з Оману.
Зазначимо, глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав неправдою розслідування "Схем" про поїздку Зеленського в Оман.
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«Депутати нашої фракції розділилися. Одні вважають, що коронавірус – це дійсно загроза, а інші – що це маркетинговий хід, щоб продати більше масок. Я належу до другої категорії», - зізналася депутат.
У той же час вона не приховує, що і сама навіщо-то запаслася спеціальними респіраторами, витративши 150 гривень на 10 штук.
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