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Зеленський був в Омані з людиною Путіна: спливли скандальні подробиці

Президент Володимир Зеленський був в Омані в той же день, коли там перебував топ-чиновник з Росії.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів у програмі «Схеми: корупція в деталях».

Так, за допомогою чартерного літака Bombardier Global Express 6000 в Оман з Москви прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. А ввечері того ж дня, 8 січня, цим же літаком президент України повернувся в країну.

Проте, стверджують журналісти, Зеленський повернувся в Україну через 19 годин після того, як в Офісі президента повідомили про термінове повернення президента з Оману.

Зазначимо, глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав неправдою розслідування "Схем" про поїздку Зеленського в Оман.

Слуги народу оскандалилися, соратниця Зеленського приголомшила словами про коронавірус

Останні тижні до смертельної епідемії в Китаї прикута увага всієї світової спільноти. Вірус розповсюджується дуже швидко, а загальна кількість його жертв вже склала 1368 осіб.

Однако нардеп Василевська-Смаглюк не впевнена в тому, що вірус дійсно представляє таку велику небезпеку.

«Депутати нашої фракції розділилися. Одні вважають, що коронавірус – це дійсно загроза, а інші – що це маркетинговий хід, щоб продати більше масок. Я належу до другої категорії», - зізналася депутат.

У той же час вона не приховує, що і сама навіщо-то запаслася спеціальними респіраторами, витративши 150 гривень на 10 штук.

Вперше в історії: погодна аномалія приголомшила вчених

Вчені з Бразилії зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді — температура повітря вперше піднялася до 20,75 °C.

Таку температуру зафіксували 9 лютого на острові Сеймур. Вчені вважають, що така аномальна температура. Як пише видання, поки Всесвітня метеорологічна організація не підтвердила новий рекорд.

Вчені відзначили, що зауважують потепління на всіх 23 дільницях в Антарктиді.

Нагадаємо, погода різко погіршиться, аномальна зима знову вдарить: «Не забувайте про…».

Як повідомляла Politeka, страшний шторм атакує країну, терміновий прогноз синоптиків: "Найбільше постраждають...".

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