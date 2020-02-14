З'явилися нюанси нового закону про працю, який в майбутньому може замінити Трудовий кодекс

Про це пише РБК-Україна.

Зокрема, деякі норми законопроекту уже викликали ряд запитань у експертів і представників профспілок.

Це стосується можливості різного трактування положень про звільнення співробітників і моменту, при якому роботодавець зможе розривати договір з працівником з причини призову останнього на службу до армії.

Більш того, за новим законопроектом працівник зможе розривати трудовий договір за своєю ініціативою, але він повинен попередити начальство за 14 днів. Якщо порушуються права працівників, то він повинен навести відповідні докази, а роботодавцю доведеться виплатити грошову компенсацію (мінімум 50 середньоденних зарплат).

Що стосується звільнення співробітників, то роботодавець може це зробити також за власною ініціативою.

Більш того, працівника можуть звільнити без його згоди відразу і без попередження, виплативши йому компенсацію не меншу, ніж подвійний середньоденний заробіток за кожен робочий день зменшення терміну попередження.

Якщо працівник порушив вимоги по роботі мінімум два рази протягом 180 днів, або ж якщо не приходить на роботу більше 10 днів поспіль без пояснення причини, то він втратить посаду.

Якщо ж екс-працівник поновлений на посаді за рішенням суду, то роботодавець має право все одно розірвати договір, але зобов'язаний надати йому іншу посаду або ж виплатити компенсацію не менше ніж 20 середньоденних заробітних плат.

Що стосується вагітних і жінок у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, то їх не можна звільняти з роботи. Це стосується також тих українців, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

Але в законопроекті відсутня норма про заборону звільнення працівників, якщо вони знаходяться на лікарняному або у відпустці.

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