В Україні заборонили фільм за участю президента країни Володимира Зеленського через те, що стрічка порушує чинні закони

Як повідомляє Politeka, про це свідчать дані на сайті Держкіно.

Так, під заборону на рівні законодавства потрапив фільм «Вісім перших побачень» з участю Зеленського. Причиною рішення держструктури є те, що картина порушила чинний закон – в ній знялася актриса, яка внесена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України через виступв окупованому Криму.

Уточнимо, що мова йде про російську шоувумен Катерину Варнаву.

Крім цього, також накладено заборону на фільм «Мачете» і «Шибеники з Тімпельбаха». Причина аналогічна – участь у зйомках заборонених акторів.

Раніше ми писали, що російський продюсер і чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин підкинув українському президенту Володимиру Зеленському ідею.

Він заявив, що лідеру української держави непогано було б скасувати санкції проти російських артистів, яким попередня влада заборонила виступи в нашій країні.

Про це він розповів в інтерв'ю одному з російських ЗМІ

За його словами, якби українська влада «були тверезою», то вона, насамперед, дозволила б російським зіркам знову гастролювати.

«Зеленський — артист, перше, що він повинен був зробити — скасувати санкції проти артистів. Звичайно, ми сподівалися, що «слуга народу» і колега по цеху всіх артистів це зробить і допоможе нам усім йти в мирному руслі», — видав Пригожин.

На сьогодні в Україні заборонено виступати таким артистам як Олег Газманов, Сергій Пєнкін, Олександр Розенбаум, Юлія Чичеріна, Михайло Пореченков, Іван Охлобистін та інші. Причина – незаконні виступу в окупованому Криму, а також відкрита підтримка політики російського президента Володимира Путіна. А такі діячі як Охлобистін і Чичеріна взагалі постійно фонтанують ідеями про те, що Україна – це недодержава, підтримують бойовиків на Донбасі і тому подібне.

Нагадаємо, Зеленський не стримався і видав головну таємницю стосунків з Путіним.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив Путіна про наслідки атаки на Україну.

Також Politeka писала, що Путін прийшов в сказ через Зеленського: "Конфлікт триває".