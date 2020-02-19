На кожного пацієнта в Україні будуть виділяти певну суму

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Більшість медичних послуг, якщо вірити нововведень, будуть безкоштовними. На кожну з них держава виділила певні кошти на пацієнта. Але деякі послуги обділили фінансами, а включити в прайси ліки взагалі забули. Про це пише РБК-Україна.

У програмі медичних гарантій є екстрена та первинна допомога. Нацслужба здоров'я України перерахує гроші і на спеціалізовану, а також високоспеціалізовану допомогу, паліативну медичну допомогу, реабілітацію, а також на вагітність і пологи та медичну допомогу для дітей, що не досягли 16 років.

На консультації спеціаліста виділили всього 49 гривень. У приватній клініці така консультація обійдеться від 350 до 600 гривень. В цей тариф ще не включена вартість ліків.

На екстрену допомогу, на одну людину, виділили 111 гривень. В цю суму включена догоспітальна допомога та транспортування до лікарні. А допомогу в лікарні буде залежати від виду послуги.

Найменше заплатять за стоматологію, хоча дітям повинні надавати цю послугу безкоштовно. Виділили всього 10 гривень на людину.

В МОЗ назвали пріоритетним напрямком діагностика онкозахворювань. Тому туди направили більше грошей:

гістероскопія: 1 965 грн за пацієнта від 50 років;

ЕГДС, гастроскопія: 749 грн за пацієнта від 50;

колоноскопія: 944 грн за пацієнта від 40 років;

цистоскопія: 802 грн за пацієнта від 50 років;

бронхоскопія: 969 грн за пацієнта від 50 років;

мамографія: 204 грн за пацієнта від 40 років.

Щоб процедура була безкоштовною, треба отримати направлення від сімейного лікаря.

Найбільше грошей спрямували на допомогу передчасно народженим дітям або новонародженим з хворобами. Вони можуть отримати від 26 тисяч гривень до 98,5 тисяч.

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