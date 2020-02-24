МОЗ України приголомшив заявою про коронавірус: «Він може…»

Вірогідними природними резервуарами для вірусу є летючі миші. Однак він міг подолати видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря, передає прес-служба МОЗ.

У Моз зазначили, що коронавіруси стабільні в замороженому стані - вони можуть виживати до двох років при -20°C. Також віруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом кількох днів в залежності від комбінації параметрів, таких як температура, вологість, світло.

Крім того, українцям порадили уникати вживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження.

Епідемія коронавірусу боляче вдарила по економіці, нові цифри вражають: заява МВФ

Світова економіка втратить 0,1% зростання в поточному році з-за коронавіруса.

Директор-розпорядник МВФ Крістіана Георгієва на зборах G-20 повідомила, що за попередніми прогнозами, до початку історії з коронавірусом, передбачалося, що рівень світового зростання ВВП збільшиться з 2,9% у минулому році до 3,3% в поточному.

Вона також додала, що Фонт не виключає і більш грізних сценаріїв, коли поширення вірусу продовжиться довше у всьому світі і наслідки стануть більш затяжними.

Гривня завдала новий удар по долару, НБУ змінив курс валют: чого чекати в обмінниках

НБУ поновив прогноз на 24 лютого по курсу валют.

Курс долара в понеділок, 24 лютого, буде становити 24,45 гривні за одну одиницю. Це на дві копійки менше, ніж днем раніше, адже 23 лютого він був 24,47 за одиницю. Курс євро складе 26,41 за одну одиницю. Це на одну копійку менше, адже днем раніше валюта обходилася 26,42.

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