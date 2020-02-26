На Україну насувається новий циклон по імені Zehra, який принесе з собою дощ і мокрий сніг

Про це повідомила популярний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka. За її словами, циклон Zehra насувається на Україну з Данії. Він принесе з собою атмосферні фронти.

Згідно з прогнозами, в четвер, 27-го лютого, в більшості областей України очікується волога погода з дощами. У західних областях дощ з мокрим снігом. Відзначається, що температура повітря в різних регіонах України буде відрізнятися. На Заході буде кліматична зима з мокрим снігом і похолоданням до 2-6 градусів тепла, а в південні і східні регіони країни прийде весна. Температура повітря підніметься до 10-15 градусів тепла. У центральних регіонах країни погода також буде весняною.

Незважаючи на теплу погоду, в деяких регіонах буде вітряно. Сильний вітер і штормові пориви очікуються в Запоріжжі, Криму, Дніпрі, а також у Миколаївській, Донецькій та Луганській областях.

Як пояснює Діденко, опади будуть йти із Заходу на Схід, тому східні регіони в першій половині дня ще будуть сухими, але до вечора і там очікуються дощі. На Заході й в північних регіонах дощі пройдуть вранці, а до вечора заспокояться.

У столиці України 27-го лютого очікується дощ. Температура повітря у Києві знизиться до 6 градусів тепла.

За словами Діденко, п'ятниця та вихідні дні будуть прохолодними, а з понеділка в Україні знову потеплішає.

Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань розповів, якою буде погода навесні 2020 року. За його словами, в березні очікуються морози, а в травні буде посуха. Літо, згідно з прогнозами синоптиків, не буде спекотним, але періоди з опадами будуть досить частими, особливо на початку літа.

Нагадаємо, що погода різко зміниться, лютий наостанок здивує українців: з'явився точний прогноз.

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