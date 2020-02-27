В Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом серед українців

Про це заявив мер регіону Монтано-Антілія Лучано Тривелли, пишуть італійські ЗМІ.

Юна українка кілька днів тому прибула в місто Абатемарко. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, саме тому у супроводі своїх батьків вчора ввечері вирушила до лікарні. Зараз вона перебуває в одиночній палаті під наглядом лікарів.

Відзначається, що наявність коронавіруса повинно бути повторно підтверджено Римським інститутом Спалланзани.

Всі ті, хто вступав у контакт з дівчиною, перш за все сім'я, яка супроводжувала її в лікарню, були поміщені в карантин.

Як повідомила журналіст Stranieriinitalia Мар'яна Сороневич на своїй сторінці в Facebook, стан здоров'я українки не критичне. Дівчину перевели в інфекційну лікарню Котуньо в Неаполі.

В Італії кількість випадків зараження коронавірусом, станом на вечір 26 лютого, зросла до 400 осіб. Про це повідомив голова служби цивільної оборони Анджело Бормана, передає CNN.

Також повідомляється про 12 летальних випадків внаслідок коронавіруса.

Найбільше постраждали область Ломбардія (258 випадків, дев'ять померлих), Венето (71 випадок, двоє померли), Емілія-Романья (47 випадків, один померлий).

При цьому материковий Китай повідомив про 433 нових випадках коронавирусных інфекцій 26 лютого.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в материковому Китаї в даний час досягла 78 497.

Кількість нових смертей склало 29, найнижчий денний показник з 28 січня, й порівняно з 52 у попередній день. В результаті спалаху в даний час загинули 2744 людини.

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