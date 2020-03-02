Кожного року сильні духом християни позбавляються від гріхів і очищають організм від негативу шляхом обмежень в їжі під час постів. Найжорсткішим постом є Великий, коли список дозволених страв дуже обмежений. Але варто відзначити, що полягає ця традиція не в погіршенні свого здоров'я голодуванням, а навпаки, його зміцненню за рахунок спеціальної дієти і правильного харчування, про яке поговоримо далі.

Крім суворості, Великий піст є найбільш тривалим і складається з семи тижнів. Перші 40 днів називаються Чотиридесятницею, коли послідовники Ісуса Христа намагаються повторити його сорокаденний піст в пустелі. Останній тиждень — Страсна седмиця, напередодні Великодня, присвячена останнім дням Спасителя на землі.

Великий піст починається кожен рік по-різному, що безпосередньо залежить від дати Великодня. У 2020 році відкриття випало на 2 березня (понеділок), а закінчення на 18 квітня (субота). Найважчими будуть перший та останній тижні посту, два дні доведеться провести на одній лише воді. Заборонено приймати такий виклик дітям, вагітним жінкам, хворим, не рекомендується також мандрівникам.

Правила Великого посту

Перш ніж підбирати собі список пісних страв варто ретельно вивчити загальні правила Великого посту, що і коли доведеться їсти. При цьому варто відразу відзначити, що по всій суворості постять послушники, ченці і священнослужителі. Звичайні миряни обговорюють свою індивідуальну дієту з духовним наставником і дієтологом. Список основних законів Великого посту відносно прийому їжі:

заборонено вживати продукти тваринного походження (є кілька днів винятків);

в будні дні на пост їдять один раз (ввечері), страви чергуються: в понеділок, середу і п'ятницю — сухоїдіння без масла, у вівторок і четвер — гаряча їжа, але також без масла;

по суботах і неділях дозволяється їсти страви з маслом, у заключний день тижня також дозволено випити вина (крім Страсної седмиці), прийом їжі здійснюється двічі: в обід і ввечері.

Обов'язково варто розрахувати свою денну норму споживання калорій і підбирати дієту так, щоб не йти в мінус. Наприклад, якщо людина будівельник, її витрати перевищують 350 кКал в годину. Такий баланс необхідний для того, щоб не схуднути під час посту і не підірвати своє здоров'я недостатком корисних речовин. Більшість білків, жирів і вуглеводів ми можемо отримувати і дотримуючись посту. При цьому, кількість прийомів їжі варто все ж збільшити.

Харчування на Великий піст: приклади смачних страв і рецепти

Найкорисніші страви, які принесуть організму максимум корисних речовин, — приготовані на пару або грилі. Особливою популярністю під час посту користуються: картопля, гриби, капуста, квасоля (як замінник м'яса для отримання білків), рис і гречка, різна пісна випічка, в тому числі млинці, манка (як універсальна крупа, з якої можна приготувати багато страв).

Овочі і фрукти. Їх можна варити, тушкувати, запікати. Вони повинні скласти основу пісного харчування. На столі завжди має бути морква, буряк і картопля, капуста (в тому числі квашена) і огірки, кукурудза та горошок (в будь-якому вигляді). Джерелами клітковини та вітамінів також є яблука, банани, цитрусові і гранати. Важливо розуміти, чим різноманітніше стіл, тим більше необхідних речовин отримає організм.

Пісні супи (перші страви). Щоб не підірвати організм під час посту, на столі обов'язково повинні бути рідкі гарячі страви. Невеликий список можливих варіантів:

овочевий суп з пластівцями (інгредієнти на свій смак, можна використовувати такий рецепт: одна велика морквина, 100 грам вівсяних пластівців, трохи лимонного соку, 100 гр. чорносливу, одне зелене яблуко, 2-3 столові ложки нерафінованої горіхової олії, прянощі);

(інгредієнти на свій смак, можна використовувати такий рецепт: одна велика морквина, 100 грам вівсяних пластівців, трохи лимонного соку, 100 гр. чорносливу, одне зелене яблуко, 2-3 столові ложки нерафінованої горіхової олії, прянощі); овочевий суп (нескладний рецепт: дві невеликі цибулини, 70 грам сухих грибів, п'ять середніх за розміром солоних огірків, одна морква, чотири картоплини (середнього розміру), один гранований стакан перловки, один стакан огіркового розсолу, дві столові ложки рослинної олії (якщо постити не по всій строгості), 70 гр. кореня селери, приправи (1 лавровий лист, трохи запашного перцю, пучок петрушки і кропу);

(нескладний рецепт: дві невеликі цибулини, 70 грам сухих грибів, п'ять середніх за розміром солоних огірків, одна морква, чотири картоплини (середнього розміру), один гранований стакан перловки, один стакан огіркового розсолу, дві столові ложки рослинної олії (якщо постити не по всій строгості), 70 гр. кореня селери, приправи (1 лавровий лист, трохи запашного перцю, пучок петрушки і кропу); вермішелевий суп (традиційна локшина з додаванням різних овочів: цибуля, помідори або томатна паста, болгарський перець, можливо часник і зелень);

(традиційна локшина з додаванням різних овочів: цибуля, помідори або томатна паста, болгарський перець, можливо часник і зелень); грибний суп (рецептів дуже багато, наприклад, можна взяти лисички, печериці та ін. гриби, додати трохи картоплин, крупи або макаронів, зелені, спецій, цибулі, і проварити все на середньому вогні).

Другі страви, каші. Основна складова пісного раціону. На жаль, додати в неї масла, молока, сиру, сметани не можна, але можна реалізувати ряд інших креативних ідей.

Гречані тефтелі з грибами

Інгредієнти: 200 грам гречаної крупи, 100 грам печериць, чотири ложки томатної пасти, чотири ложки пшеничного борошна (вищого сорту), одна цибулина середніх розмірів, трохи рослинної олії, зелень, сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування: варимо гречку, підсмажуємо гриби з цибулею, все пропускаємо через м'ясорубку, додаємо борошно і формуємо тюфтельки. Далі потрібно обвалити їх у борошні і підсмажити на олії. Розводимо трохи томатної пасти водою, далі треба це підсолити, викласти тефтелі і томити ще п'ять хвилин на середньому вогні.

Картопляні котлети

Нам знадобиться: 6-8 картоплин, одна цибулина, рослинне масло, кілька столових ложок пшеничного борошна вищого сорту, щіпка паприки, сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування: варимо звичайне пюре, обсмажуємо цибулю, ретельно все перемішуємо (у процесі додаємо спеції), формуємо з отриманого котлети, обвалюємо їх у борошні і підсмажуємо до рум'яної скоринки.

Рулети з грибами

Інгредієнти: 120 мл води, 150 г пшеничного борошна, 200 г білих грибів, одна цибулина, одна морквина, дві столові ложки томатної пасти (рослинна олія для смаження, кріп і сіль для смаку).

Спосіб приготування: замішуємо тісто і даємо йому постояти 25 хвилин. Паралельно обсмажуємо дрібно порубану цибулю, гриби, після додаємо моркву (на 2-3 хвилини). Розкачуємо тісто, змащуємо начинкою, що вийшла, згортаємо рулетом, нарізаємо на невеликі шматочки і викладаємо на глибокій сковороді. Далі треба розвести томатну пасту у воді або беремо просто томатний сік, заливаємо наші заготовки і залишаємо на середньому вогні на 20 хвилин.

У несуворі пісні дні для звичайних мирян духовними наставниками дозволяється риба, рибні продукти і рослинна олія. Тому не варто нехтувати настільки корисними і смачними продуктами. З них також можна приготувати величезну кількість смачних страв. Важливо позбутися від жирних солодощів, шоколаду, непістної випічки, будь-якого фаст-фуду і алкоголю (крім вина по неділях, це дозволено).

Приготувати в домашніх умовах можна і різні солодощі.

Вівсяне печиво

Для цього нам знадобиться: 1.5 склянки вівсяних пластівців, кілька бананів, пару столових ложок меду, півсклянки волоських горіхів (головне, щоб не потрапила шкірка, бо можна надломити зуб), пів чайної ложки меленої кориці, пів чайної ложки соди, одна чайна ложка лимонного соку.

Спосіб приготування: подрібнюємо пластівці в блендері (в борошно), банани варто взяти переспілі, розчавити їх, додати туди лимонний сік і в'язкий мед (не варто його розігрівати при великих температурах). Змішуємо всі інгредієнти, можливо додаємо родзинки, і ліпимо вологими руками печиво, викладаючи на деко, заздалегідь застелене пергаментом. Пекти при 180 градусах 20-30 хвилин (до появи золотистого кольору).

Таким чином, можна зробити будь-яку пісну страву смачною і корисною. Новачкам краще створити свій особистий календар, розписавши дієту по днях. Якщо дотримуватися такого графіка, вийде уникнути спокус «зіскочити» з поста і наїстися шкідливої і забороненої їжі. Замінюйте продукти, наприклад, їжте рибу і гриби замість м'яса, побільше салатів для отримання вітамінів і клітковини.

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