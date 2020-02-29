Весна приготувала для українців неприємний сюрприз у вигляді морозів і снігу

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає «24 канал». За його словами, українцям рано розслаблятися в очікуванні весни, так як березень принесе в Україну морози.

Горбань зазначає, що до кінця березня кліматичну весну чекати не варто. Незважаючи на те, що початок березня буде теплим, пізніше в країну прийдуть морози. У деяких регіонах температура повітря опуститься до 15-17 градусів морозу. Відчутне похолодання з дощами та мокрим снігом, за словами синоптика, прийде в усі області. Згідно з прогнозом, погода погіршиться 9-10 березня.

Найхолодніше, за прогнозом Горбаня, буде 14-17 березня. В цей період буде мороз, можливі снігопади та ожеледиця на дорогах.

Потепління очікується тільки в останній тиждень березня. Температура підніметься до комфортних 10 градусів тепла. Таким чином, українцям доведеться потерпіти близько двох тижнів кліматичної зими перед тим, як насолоджуватися теплою весняною погодою.

Зазначимо, що згідно з прогнозом Укргідрометцентру, середня температура в березні буде коливатися в межах 1-7 градусів тепла.

Як відомо, зима 2020 року стала однією з найтепліших в Україні за всю історію спостережень. Протягом усієї зими не було жодного затяжного мороза або снігопаду. Вся справа в глобальному потеплінні. Холод утримувався на Північному полюсі та не поширювався далі по планеті. Саме тому сильні морози не прийшли в Європу та Україну.

Раніше ми писали, що синоптики обіцяють українцям спекотний травень, прохолодний червень і ранню осінь. За словами фахівців, для подорожі по Україні краще всього вибирати липень, коли погода буде сухою і теплою. У червні в Україні очікуються дощі, грози і перепади температури.

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