Перший випадок зараження був зафіксований в одній із західних областей України

Про це офіційно заявив заступник глави Міністерства охорони здоров'я України Віталій Ляшко під час сьогоднішнього брифінгу, передає Politeka.net.

За його словами, випадок зараження був зафіксований фахівцями в Чернівцях.

"Вчора я говорив, що у нас було чотири випадки підозри. Сьогодні ця підозра підтвердилася в однієї людини. Всі матеріали та зразки передані у вірусологічну лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але випадок зареєстрований в Україні, і ми почали працювати з контактними особами. Контактних осіб небагато, всі вони відомі місцевим епідеміологам", - підкреслив Віталій Ляшко.

Він також зазначив, що смертельний коронавірус COVID-19 був виявлений у чоловіка, який приїхав з Румунії.

"Вірус знайшли у чоловіка, який приїхав в Україну на машині з Румунії. Туди він прилетів з Італії, де зараз вирує епідемія COVID-19. Зараз чоловік госпіталізований. Контактних осіб небагато, вони всі відомі епідеміологам, зараз вони перебувають у режимі самоізоляції", – наголосив заступник глави МОЗ на брифінгу.

За словами Ляшка, 1 березня чоловіка перевірили на грип, але тести виявилися негативними.

Він також додав, що дружина чоловіка, у якого зафіксували коронавірус, знаходиться в самоізоляції, і з нею на зв'язку постійно знаходяться медики.

Брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка. Gepostet von Кабінет Міністрів України am Dienstag, 3. März 2020

Раніше ми розповідали про те, що медики викрили міф про новий метод передачі коронавіруса. За словами фахівців, небезпечний вірус не може передаватися через укуси комарів.

Представники ВООЗ також додали, що небезпечна інфекція найчастіше передається повітряно-крапельним шляхом.

Також ми повідомляли про те, що в окупованому Криму дівчина з підозрою на коронавірус влаштувала переполох. Як виявилося, дівчину після повернення з Китаю помістили в інфекційну лікарню, але вона послухалася і втекла. Її оголосили у федеральний розшук.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в Україну, це приховують: що відомо на даний момент.

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