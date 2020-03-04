Обіцяного раю з приходом «руського миру» люди, які активно кликали і захищали його, так і не дочекалися

А тому все частіше згадують про життя до війни. Про трансформацію у свідомості жителів Донбасу розповідає телеграм-канал «Вільнодумець» на прикладі реальної історії.

Головна героїня оповідання – 70-річна баба Люба, яка прожила в Донецьку 55 років. Коли всі сусіди і знайомі в 2014 році, охоплені лихоманкою «російської весни» бігали з прапорами РФ і чекали Путіна, вона намагалася напоумити їх і закликала триматися за Україну, а всіх, хто обіцяє райське життя під крилом Росії, гнати подалі.

Проте слова літньої жінки ніхто не чув, а багато хто відверто вважали її несповна розуму. Зрештою пенсіонерка плюнула і поїхала до сестри на підконтрольну владі територію України в Красноармійськ. У Донецьк вона навідується лише для того, щоб оплатити комунальні послуги, адже в місті у неї залишилася двокімнатна хрущовка в Будьонівському районі.

Життя її земляків за цей час кардинально змінилося. Після того, як Донецьк опинився в російській окупації, закрилися дрібні і середні компанії, підприємства, був знищений аеропорт, наказала довго жити залізниця. Натомість місцеві жителі отримали комендантську годину, блокпости, мародерство, з магазинів зникли нормальні продукти, а спокійне життя стало ілюзією. Більш того, багато знайомих баби Люби в результаті залишилися без роботи і без засобів до існування.

Як тільки люди за звичкою почали обурюватися, їх сердиті розмови почули «російські відпускники», що проходили повз. Не довго думаючи, вони стукнули прикладом сина сусідки пенсіонерки по голові і пригрозили, що наступного разу за такі промови відправлять особливо незадоволених на підвал «МДБ».

«А наступного дня біля під'їзду сусіди почали тихо обурюватися і шукати співчуття. І тут баба Люба не витримала і нагадала їм, як вони з плакатами бігали за руський мир. «Ви ж самі зламали собі спокійне життя. Цього хотіли? Так вам, падлам, і треба»,- підсумувала баба Люба і спокійно поїхала до сестри», – пише автор.

Тепер же, коли літня жінка приїжджає в Донецьк, чує те ж ниття про погане життя, що і раніше. Однак тепер у тих, хто кликав росіян в своє місто, риторика дуже змінилася.

«Після Нового 2020 року сусідка нарешті сказала: «Скоріше б усе вже закінчилося. Хоч би прийшла Україна і був порядок. Нам би пожити, як до війни!». Буття чи биття «руським миром» теж прочищає свідомість!», – підсумував оповідач.

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