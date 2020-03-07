Дівчина зізналася, що вже давно має теплі почуття до російського президента Володимира Путіна

Так, 6 березня під час візиту політика в місто Іваново, його обступили представники народу. Увагу публіки привернула одна дівчина, яка зухвало попросила Путіна взяти її заміж. Останнього хоч і збентежило поведінка молодої "нареченої", але він знайшовся що відповісти.

«Іваново завжди називали містом наречених. Сьогодні я теж отримав відповідну пропозицію. Мені здається, камери працювали — дівчина стане відомою тепер на всю країну», - відреагував президент РФ.

Кадри опубліковані в Instagram.

Як виявилося, дівчина встигла передати Путіну свою фотографію, на якій був записаний номер її телефону. Спілкуючись з журналістами, вона розповіла, що давно стежить за діяльністю свого кумира і навіть закохана в нього.

Нагадаємо, у 2013 році Путін розлучився з дружиною Людмилою після 30 років шлюбу. З тих пір про особисте життя політика нічого невідомо. Також він не любить поширюватися й про двох своїх дочок з онуками.

Раніше ми повідомляли, в мережі розгромили за зовнішність передбачувану дочку Путіна - Катерину Тихонову. Вона засвітилася в новинах з приводу того, що очолить Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем при МДУ.

Росіяни вибухнули в мережі саркастичними висловлюваннями з приводу зовнішності Тихонової. Багато хто відзначив, що незвичайна форма черепа Катерини нагадує їм "рептилоїда", "гуманоїда", а також відомого прибульця з американського фільму жахів "Чужий".