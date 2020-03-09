Водіям запропонують винагороду за дотримання ПДД

Українських водіїв будуть нагороджувати за дотримання правил за допомогою спеціального сервісу, який мотивує не порушувати закон. Система штрафів продовжить працювати, але мотивацію у вигляді кешбека і знижок при покупці поліса теж може дати результат. Про це пише РБК-Україна.

Для того, щоб скористатися сервісом, потрібно його завантажити на телефон. Додаток буде оцінювати, наскільки якісним водієм людина є. Від цього буде залежати розмір знижки.

Додаток називається "Безпечне водіння". Воно доступне тільки на Apple. Встановили його більше десяти тисяч водіїв. Коли додаток запустять на Android, то можна сміливо стверджувати, що популярність його стане вище.

Після установки програми сума кешбека буде нараховано через десять поїздок, а також там буде рейтинг водіння.

"Додаток "Штрафи UA" працює з 2016 року. За цей період ми побачили, що сплата штрафу не зменшує кількість аварій. Вивчаючи досвід різних країн, зрозуміли, що цю проблему можна вирішити, якщо надати ефективний спосіб привчити себе до більш відповідального управління. Матеріальне винагороду працює краще, ніж штрафи. Але проблема не вирішиться, якщо міста не будуть зацікавлені у формуванні культури свідомого водіння", - повідомляє розробник програми Денис Дмитров.

Повідомлялося, що МВС планує збільшити кількість камер фіксацій порушень ПДР на території України.

Як відомо, вже в квітні 2020 року повинна заробити повноцінна система автоматичного контролю порушень на дорогах разом зі штрафами.

Вже найближчим часом профільне міністерство оголосить про старт перехідного періоду, який триватиме 45 днів.

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