Нардеп від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька дала дивні рекомендації українцям

Як передає Politeka.net, відповідний запис з'явилася на її сторінці в Facebook.

Так, Богуцька вирішила дати свої поради українцям у зв'язку з поширенням коронавіруса.

"Якщо високі температури вбивають Корону, то народу необхідна регулярна лазня, алкоголь і секс. Три разом процедури не рекомендується, тому що можна померти від серцевої недостатності. Бережіть себе! ", - повідомила вона. Деякі користувачі мережі не оцінили "корисні" поради народного депутата: "Це тому Зеленський засідання збирав? Ці заходи на законодавчому рівні приймуть як обов'язкові?", "Ох, ви, Ліза, і жартівниця!". Але більшість оцінили гумор нардепа. "Норм рецепт", "Головне в бані більше ніж 200 не збиратися!", "Позитивненький пост! Побільше, Ліз, таких", - писали під постом.

Пізніше нардеп виправдалася за свої слова.

"Друзі! Коли панічна істерія зашкалює, я вдаюся до гумору. Якщо нічого не допомагає, то потрібно хоча б посміхнутися долю і не приймати все серйозно і прагматично.", - повідомила вона.

Нагадаємо, в Україні офіційно відомо про двох випадках коронавіруса: жительки Житомирської області, жителя - Чернівецької. Обидва якийсь час назад повернулися з Європи.

Нагадаємо, названі лікарні в Києві, де можна перевіритися на коронавірус.

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