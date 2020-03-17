Глава Інституту Коха передбачив продовження пандемії коронавіруса на 2 роки

За оцінкою глави RKI, в кінцевому підсумку перехворіти COVID-19 може 60–70% населення Землі. Після цього можна буде сподіватися на припинення пандемії у зв'язку з виробленням імунітету, повідомляє Deutsche Welle.

Пандемія коронавирусной інфекції COVID-19 може затягнутися на два роки, поширюючись хвилями, заявив глава Інституту Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одне з центральних науково-дослідних установ Німеччини, підпорядкований міністерству охорони здоров'я країни) Лотар Вілер.

За словами Вилера, тривалість пандемії буде залежати від швидкості розробки вакцини, а також від того, як багато людей перехворіє COVID-19 і придбає до неї імунітет.

За оцінкою глави RKI, в кінцевому підсумку перехворіти COVID-19 може 60–70% населення Землі, але, яким виявиться врешті-решт рівень смертності, сказати поки не можна, зазначає Reuters.

Вілер також не виключив, що на весь термін пандемії збережуться і ті обмеження, які останнім часом вводять різні країни, в тому числі і Німеччина.

Відзначимо, по всьому світу кількість заражень коронавірусом досягла 179 334 випадків. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, за добу коронавірусом заразилися 11 942 людини, всього 179 334. Померли 7 121 особа (618 за добу).

У Китаї кількість заражень збільшилася незначно - 21 випадок за добу (всього 80 881), загинули 3 226 осіб.

В Італії 27 980 випадків зараження (3 233 за добу) і 2 157 загиблих (348 за добу).

Також в десятку країн з найбільшою кількістю зареєстрованих випадків коронавіруса також потрапили інші європейські країни:

Іспанія (9 942 випадку),

Франція (6 633),

Німеччина (6 012),

Швейцарія (1 680),

Великобританія (1 543).

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