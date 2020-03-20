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Коронавірус косить українців: скільки вже заражених

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні за минулу добу збільшилася. Таким чином, станом на 20 березня, підтверджені 26 випадків захворювання.

У Чернівецькій області - 15 випадків інфікування. Серед захворілих - троє дітей віком 10 років, 10 і 6 місяців.

У Житомирській області - 2 випадки (1 з них летальний). Новий випадок коронавіруса підтвердився 19 березня.

У Києві - 3 підтверджених випадки.

Київська область - 2 хворих. Коронавірус выявли у народного депутата Сергія Шахова 17 березня. На наступний день тест на СOVID-19 виявився позитивним у його дружини.

Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний).

Донецька область - 1 інфікований.

Дніпропетровська область - 2 інфікованих, які нещодавно були за кордоном.

НБУ різко змінив курс валют, долар і євро нещадні: що діється в обмінниках

Курс валют в Україні 20 березня неприємно злетить, гривня здасть позиції на всіх фронтах.

Національний регулятор встановив, що сто доларів можна буде купити за 2780,25 гривень (+23,4). Днем раніше валюта продавалася за 2726,85 гривень за сто банкнот.

Ще гірша ситуація буде і з курсом євро. Там валюта здолає психологічний бар'єр, досягнувши позначки 3009,34 грн за 100 банкнот (+29,98). Днем раніше валюта продавалася за 2979,36 грн.

Патріарх Варфоломій прийняв тверде рішення, яке торкнеться України: що тепер буде з церквами

Вселенський патріарх Варфоломій оголосив церквам про заборону богослужіння до кінця березня з-за коронавіруса.

Можна проводити тільки приватні молитви в тих церквах, які будуть відкриті. Церква також має право сама вирішувати, коли знімати заборону, так як це залежить від розповсюдження коронавіруса.

Монастирі продовжать проводити регулярні релігійні служби для чернечих громад, але стороннім паломникам і відвідувачам буде заборонений в'їзд.

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