Налякані епідемією коронавіруса українці кинулися в магазини робити запаси продуктів і речей першої необхідності

І поки одні активно закуповуються, інші ще більше підігрівають паніку через пандемію, публікуючи в мережах фото і відео з порожніми полицями в супермаркетах.

Зловити свою частку хайпу на темі коронавіруса намагаються і численні блогери, передає Politeka.

Як розганяється «продуктова паніка» серед людей, яскраво показав запис, зроблений камерою спостереження в одному з супермаркетов. Опублікували її в групі «ХС Харків».

На кадрах – молодий чоловік, який згрібає в візок продукти з полиць, а потім знімає порожні стелажі. Після того, як набраний необхідний контент, він спокійно викладає продукти назад. Врешті-решт "герой" узяв дві упаковки продуктів, залишивши порожній візок і пішов на касу.

За кадром емоційно коментують ситуацію, зазначаючи, що саме такі персонажі і сіють паніку серед населення.

Ах ты ж сученыш! Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 19. März 2020

У коментарях запис викликав жваву дискусію.

«Люди дурні, що ведуться на всю цю погань. Це знову політика, як Ви не розумієте», «На що тільки люди не йдуть заради переглядів і лайків!», «Професійний хайпер», «завести кримінальну справу за розповсюдження неправдивої інформації», «я думаю, що це замовлення, сам би він до цього не додумався», «Тому не скуповуйте все підряд, придбайте на сьогодні і все, завтра такий товар новий завезуть і фсьо😝😝», «Ось-ось, а ви ведетеся на порожні полиці. 😂🤣🤣😂😂», «через таких от ........; вони й порожні, паніку навели, все розкупили, і таким чином ціни зросли через попит, а це ..... Лайки собі клянчить, мовляв, полиці порожні, нічого купити і. т. д.», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що через епідемію коронавіруса в Україні медичні маски суттєво підскочили в ціні і стали одним з найбільш дефіцитних товарів.

Нагадаємо, банки масово закривають відділення, українці спустошують свої рахунки.

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