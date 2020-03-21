Коронавірус завоював нові області, МОЗ зробило термінову заяву: скільки тепер заражених

Так, зараження коронавірусом зафіксовано у ще одній області України і в цілому число заражених зростає:

«Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19. Один новий випадок зафіксовано в Харківській області».

Також МОЗ підтверджує по одному новому випадку в Івано-Франківській і Львівській області. А на Київщині підтвердили вже третій випадок коронавіруса. У п'ятницю, 20 березня, підтвердили третій випадок зараження новим коронавірусом в столиці. Про це повідомила Київська обласна держадміністрація.

На даний момент, як відомо, в Україні зафіксовано три летальні випадки від COVID-19.

Долар послабив хватку, гривня рвонула вгору: НБУ здивував новим курсом валют

Гривня після тривалого падіння по відношенню до долара нарешті змогла зупинитися і навіть трохи відігратися

Свіжий курс валют представила прес-служба Національного банку України.

Так, у порівнянні з попереднім банківським днем гривні вдалося зміцнити свою позицію: в суботу її курс складе 27,73 за долар.

Офіційні курси валют 21 березня складуть:

- 100 доларів США – 27,7386 гривень;

- 100 євро – 29,6359 гривень;

Таким чином, гривня відвоювала у долара відразу 7 копійок. У той же час, євро виріс на 46 копійок у порівнянні з попереднім днем.

Втрата безвізу через коронавірус: що потрібно знати українцям

Європейський Союз може розпастися через пандемію коронавіруса COVID-19

Таку думку озвучив економіст і аналітик Віктор Суслов.

За його словами, смертельний коронавірус COVID-19, атакував країни Європейського Союзу, вже призвів до відродження політики протекціонізму.

Як стверджує Суслов, на даний момент не існує Шенгенської зони. Оскільки європейські країни відновили свої національні кордони і жорстко контролюють їх перетин.

Відповідно, через епідемію коронавіруса українці позбулися тих привілеїв, які вони мали у зв'язку з безвизом в Євросоюзі.

"Я думаю, що коронавірус запустив процес відновлення ізольованих національних держав, призвів до відродження політики протекціонізму, коли кожна держава починає захищати виключно свої національні інтереси. Глобалізація переживає найбільшу кризу в своїй історії. Не виключаю, що результатом цих змін може стати розпад Євросоюзу", - заявив Суслов у спілкуванні з журналістами.

Пенсії перерахують, українцям розповіли, до чого готуватися: «будуть скорочувати...»

Українським пенсіонерам можуть проіндексувати виплати за рахунок скорочення видатків державного бюджету

Цю інформацію озвучила заступник голови ОПУ Юлія Ковалів.

Вона зазначила, що одним із джерел фінансування індексації пенсій українців будуть державні компанії, і доходи державних банків.

"Є кілька джерел. В першу чергу, ми будемо скорочувати частину неефективних витрат у бюджеті. Розподіляти там, де фактично можна буде. Джерелом будуть і державні компанії, і доходи всіх максимально державних банків. Це скорочення великих зарплат. Скорочення всього того бюджету, який можна скоротити", - озвучила нюанси Ковалів.

Заступник голови Офісу президента також додала, що перерахунок пенсій в Україні буде частково відбуватися за рахунок запозичень і збільшення зовнішніх боргів.

Нагадаємо, українцям розкрили правду про нові правила виходу на пенсію: "Не світить тим, хто...".

Як повідомляла Politeka, Гончарук і До узялися за працюючих пенсіонерів: що буде з виплатами.

Також Politeka писала, що українцям підвищать пенсії до 18 тисяч: "отримають її лише...".