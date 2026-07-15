Експерт з енергетики Максим Гардус прокоментував ситуацію з ударами рф по АЗС і оцінив, чи спричинить це паливну кризу у нас, зокрема, у прифронтових і прикордонних територіях, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

За словами гостя програми, загальної проблеми з палом в Україні немає, а ті 150-200 АЗС, про які йдеться, пошкоджені, а не знищені, їх можна перемонтувати. Тобто, констатує він, усе залежить від ступеню ушкодження, наскільки дорого обійдеться ремонт.

«У масштабах країни 150 пошкоджених АЗС – це чверть відсотка. Але тут справа в іншому. Вражаються прифронтові регіони, і якщо дивитися на кількість АЗС саме в цих областях, то буде інше співвідношення, а якщо дивитися не по областях, а по районах, то співвідношення може бути ще іншим. І одна справа – великі міста, найпопулярніші траси. Траса Київ-Одеса, траса Київ-Львів – там доходить до десь приблизно 1 АЗС на кілометр. А у якомусь районі, де в райцентрі 10 000, може бути декілька АЗС. І якщо з 5 пошкодити 1, це вже не чверть відсотка, а 1/5 всіх АЗС у районі. Якість життя людини значно погіршиться, якщо їй треба їхати заправитися в інший район. Тож по країні проблем немає, а в окремих прифронтових регіонах і районах вона є і, на жаль, наростає», – пояснює Максим Гардус.

Тому, констатує він, треба об'єктивно інформувати людей, щоб вони планували свої поїздки, свою діяльність, інформувати про те, які тепер будуть маршрути, як планується забезпечити паливом регіон. І страждають, підкреслює експерт, не лише місцеві мешканці, а і місцевий дрібний бізнес, доставка, аграрний бізнес.

«росії хоче зробити прифронтові, прикордонні і дотичні до лінії зіткнення регіони максимально непридатними до життя. Минулі роки акцент робився на знищенні електроенергії, з минулого року додалося ще споживання та розподіл газу, були великі атаки по газовидобутку. І АЗС – це доволі очевидний і легкий, на жаль, об'єкт для атаки», – підсумовує Максим Гардус.

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