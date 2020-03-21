В Україні є цілий ряд громадян, які можуть розраховувати на вихід на пенсію раніше встановленого строку

Деталі процедури розповіла заступник директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина Мастюгіна, передають "Українські новини".

Так, чиновниці задали питання, чи можна вийти на пенсію раніше, якщо жінка пропрацювала на шкідливих умовах майже вісім років.

"Ви можете піти на пенсію на три роки раніше. У питанні віку виходу на пенсію ми керуємося статтею 114 Закону україни "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", яка передбачає умови для виходу на пільгову пенсію", - зазначила вона.

наприклад, якщо ви народилися в 1964 році, то арифметика виходу на пенсію буде наступною.

"Отже, арифметика така: 60 - 3 = 57 тобто ви можете піти на пенсію у 57 років. Звичайно, якщо буде підтверджено пільговий стаж пільговим довідками та атестацією робочого місця. Якщо б у вас був повний пільговий стаж 10 років, то з такою датою народження, як у вас, ви могли б вийти на пенсію у 50 років", - підкреслила чиновниця.

До цього ми писали, що українським пенсіонерам можуть проіндексувати виплати за рахунок скорочення витрат державного бюджету.

Цю інформацію в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова" озвучила заступник глави ОПУ Юлія Ковалів.

Вона зазначила, що одним із джерел фінансування індексації пенсій українців будуть державні компанії, і доходи державних банків.

"Є кілька джерел. В першу чергу, ми будемо скорочувати частину неефективних витрат у бюджеті. Розподіляти там, де фактично можна буде. Джерелом будуть і державні компанії, і доходи всіх максимально державних банків. Це скорочення великих зарплат. Скорочення всього того бюджету, який можна скоротити", - озвучила нюанси Ковалів.

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