Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус заявив, що самоізоляція - тільки стримує коронавірусну інфекцію COVID-19, але не допомагає її перемогти

Гебреісус назвав основні кроки, які повинні вживатися в країнах, охоплених спалахом коронавіруса. Звернення голови ВООЗ опубліковано на офіційному сайті відомства.

"Щоб уповільнити поширення COVID-19, багато країн ввели безпрецедентні заходи зі значними соціальними та економічними витратами - закриття шкіл і підприємств, прохання залишатися вдома... Ми розуміємо, що ці країни зараз намагаються оцінити, коли і як вони зможуть пом'якшити ці заходи. Відповідь залежить від того, що роблять країни в той час, коли ці заходи охоплюють усе населення. Попросити людей залишитися вдома і зупинити рух - це виграти час і знизити навантаження на системи охорони здоров'я. Але самі по собі ці заходи не погасять епідемію", - заявив Гебреісус.

Голова ВООЗ додав, що організація "закликає всі країни, які запровадили так звані заходи «блокування», використовувати цей час для атаки на вірус".

А саме чиновник назвав 6 ключових дій:

- розширювати, навчати та використовувати медичну та громадську робочу силу;

- впровадити систему, щоб виявляти кожен випадок підозри на коронавірус, за участю самого суспільства;

- збільшити виробництво, потужність і доступність тестування;

- визначити, адаптувати і обладнати засоби для використання для лікування та ізоляції пацієнтів;

- розробити чіткий план і процес карантину;

- переорієнтувати весь уряд на придушення і контроль COVID-19.

Відзначимо, станом на 10 годину 26 березня в Україні зафіксовано 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нових випадки.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, Кабмін пішов на найжорсткіші заходи, карантин не допоміг.

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