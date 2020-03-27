Епідемія коронавіруса, яка накрила Україну, оголила повальний дефіцит фахівців і засобів для боротьби з нею

А тому у багатьох зараз відчуття дежавю: схоже вже було в 2014 році, коли держава зіткнулася з агресією Росії, маючи розвалену армію.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці пише бізнесмен Олексій Давиденко, передає Politeka.

«Була гола і боса армія, якій ми всією країною збирали жрачку й амуніцію, а тепер гола і боса медицина ... знову люди самі об'єднуються, щоб допомогти. Не комусь – собі!», – зазначає він.

Якщо тоді українці збирали кошти і гроші для захисту воїнів, то тепер збирають гроші для захисту медиків, які опинилися на передовій боротьби з коронавірусом. І тоді, і зараз люди об'єднуються заради підтримки тих, кому ця підтримка потрібна.

«Щодня мені надходять десятки повідомлень і дзвінків від простих людей, від звичайних хлопців підприємців, які хочуть допомагати лікарням і питають поради», – наголосив Давиденко.

Разом з тим він закликає не акцентуватися на столиці.

«Не допомагайте Києву. Києву і без вас допомагають зараз всі: від прокурорів і депутатів до олігархів і великих корпорацій. У Києва найбільший бюджет і найбільші зв'язки. Повірте, Київ швидше за інших підготується до прийому пацієнтів», – запевняє бізнесмен і рекомендує направити допомогу в регіони, звідки багато родом хто і у кого там живуть родичі і друзі.

«У кожній області, в кожному місті, в кожному районному центрі вже визначені ті ЛПЗ, які будуть приймати пацієнтів із симптомами коронавіруса. Допомагайте їм. А ще є сільські амбулаторії, куди люди з симптомами йдуть самі, і бригади швидкої допомоги, які приїжджають по всій країні на виклики. Допомагайте їм», – просить бізнесмен.

Автор підкреслює, що наосліп везти допомогу не варто, необхідно для початку дізнатися, в чого саме потребує та чи інша лікарня, оскільки потреби у кожної медустанови трохи відрізняються. Найболючіша проблема на сьогодні – не в ціні засобів захисту і апаратури, а в їх наявності.

«Був дефіцит касок, а став дефіцит масок! Дежавю якесь», – підсумував Давиденко.

Блин! Как же мне все это напоминает 2014 год. Была голая и босая армия, которой мы всей страной собирали жрачку и... Gepostet von Алексей Давиденко am Mittwoch, 25. März 2020

Нагадаємо, астролог, передбачив президентство Зеленського, назвав дату закінчення коронавіруса.

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