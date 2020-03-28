У Сумах з 28 березня вирішили посилити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавіруса

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу мерії міста.

Згідно розпорядження, жителям Сум та Сумської міської об'єднаної територіальної громади забороняється залишати місце проживання (будинку, квартири, гуртожитку, готелю). Виключення – дорога на роботу і назад, похід в аптеку або в магазини за продуктами, візит до лікаря у зв'язку з поганим самопочуттям, похід до ветлікаря з домашніми тваринами, проведення ритуальних обрядів, відвідування відповідних органів надання адмінпослуг, судових засідань, візити до людей похилого віку та людей з інвалідністю для допомоги їм або їх супровід.

На вулиці не можна з'являтися без масок, а також заборонено ходити групами більше двох осіб, крім окремих випадків. Дітям до 14 років не можна пересуватися вулицямт без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 – перебувати на вулиці після 20:00.

Також заборонено користуватися дитячими і спортивними майданчиками, палити, вживати їжу і напої в парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах, відвідувати заклади, робота яких заборонена під час карантину.

Крім того, жителі міста, виходячи з квартири, зобов'язані мати при собі документи, що посвідчують особу. При необхідності їх можуть зупинити правоохоронці і поцікавитися місцем проживання і метою виходу на вулицю.

Покидати приміщення можна лише за крайньої необхідності.

На вулиці громадяни повинні знаходитися на відстані не менше двох метрів один від одного. Вигулювати домашніх тварин на вулицях дозволяється тільки на повідках і на відстані не менше двох метрів від своєї тварини й інших людей.

Правила є обов'язковими до виконання, а за їх порушення будуть штрафувати.

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