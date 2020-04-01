Вже скоро в Україні може статися жорстка зміна влади, а економіку чекає справжній колапс

Про це в інтерв'ю виданню «Обозреватель» розповів відомий екстрасенс і політолог, фіналіст 7-го сезону «Битви екстрасенсів» на СТБ і переможець цього шоу в Азербайджані Сабухі Іманов.

За його словами, початок цьому було покладено наприкінці березня, коли був ухвалений «якийсь закон». Найімовірніше, мова йде про закон, який запускає ринок землі, – Прим. ред). А вже в квітні можуть бути оголошені президентські, а потім і парламентські вибори.

Зміна влади буде такою ж жорсткою, як у 2014 році, однак стільки крові не буде.

«Багато з тих, кого ми зараз бачимо на перших ролях, на їх місце прийдуть зовсім інші люди. І буде, до речі, два періоди. Перший – кілька місяців. До влади прийдуть одні люди, потім – зовсім інші», – підкреслив Іманов.

Не обійдеться без зради. Хтось з нинішніх топ-чиновників посприяє пертурбаціям. Спочатку, прогнозує екстрасенс, він залишиться в країні разом зі своїми людьми, проте потім поїде і не повернеться тому, що не зможе, незважаючи на бажання.

У результаті політичних змін прийдуть люди, які пробудуть у керма країни всього кілька місяців.

«Коли настануть вибори, то цих просто не оберуть. Виберуть інших. В результаті з тих, хто зараз при владі, взагалі ніхто не залишиться. Для країни в цілому це буде дуже важка ситуація», – розповів він.

Нові політики, за словами екстрасенса, опиняться в більшій мірі так званими проєвропейськими. За ними будуть стояти олігархи і керувати.

Що стосується Юлії Тимошенко, то президентське крісло їй не світить:

«Вона не прийде у владу. Мужик якийсь. Швидше навіть так – мужики».

Екстрасенс не виключає, що конкретного президента в Україні так більше і не виберуть.

«Можливо, поміняють Конституцію, і президента не буде. Буде якийсь керівник, але це не президент. І надзвичайний стан, до речі, буде. Й економічний надзвичайний стан», – підкреслив він.

За його словами, економіки в Україні немає вже з кінця березня.

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