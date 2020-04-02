В мережі показали карантинний набір, який отримали громадяни Південної Кореї, що повернулися з-за кордону
Відповідне відео було опубліковано в Twitter. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)
Карантнинный набір включає в себе засоби захисту і продукти харчування. В нього зокрема увійшли: 20 спеціальних масок KF-94 (вартість однієї такої 4-5 доларів), 25 звичайних масок, 500мл дезінфікуючого засобу і окремо дезифицирующее засіб для рук, термометри.
Також народ включає в себе продукти харчування: різне печиво, батончики, шоколад, желе, рис, м'ясо, різні супи, напої.
"Відвіз сім'ю у Швецію": нове фото Олени Зеленської після зникнення все пояснює
Роздягнена зірка «Топ-модель по-українськи» стиснула свої принади руками, засвітивши зайве: «Дуже сміливо»
Російська Кардашян засвітила найсоковитіші місця у прозорій сітці: кращі ракурси
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося з неповнолітньою дочкою артистки
Зазначимо, відео викликало справжній переполох в мережі. Передплатники російської сторінки, яка перепостила відео, активно його коментують.
«А я завжди знав, що вони там у своїй Кореї русофоби) Відразу скріпи хитати... ні сорому, ні совісті...», «Коротше, 5 зарплат нашого середнього класу», «Мені здається, що вже марно говорити про великий російський народ крім понтів і гівна, взагалі нічого. Ну, може чесно зізнаємося, і попросимо когось повчити нас. Ну, європейців або навіть кореян. У нас просто дуже великі проблеми з головою і купа непотрібних амбіцій», «А все тому, що вони своїх президентів за корупцію не саджають, а ми обнуляєм», «Загниваючі капіталісти», - пишуть в мережі.
Нагадаємо про нова заборона на карантині: українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».
Як повідомляла Politeka, карантин триває: скільки українці протягнуть без роботи, Грошей не вистачить навіть на...".
Також Politeka писала, що Зеленський допустив серйозну помилку в боротьбі з епідемією, розкриті деталі: "Україну чекає..."