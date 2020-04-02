На таке навіть не сподівалися

В мережі показали карантинний набір, який отримали громадяни Південної Кореї, що повернулися з-за кордону

Відповідне відео було опубліковано в Twitter. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

Карантнинный набір включає в себе засоби захисту і продукти харчування. В нього зокрема увійшли: 20 спеціальних масок KF-94 (вартість однієї такої 4-5 доларів), 25 звичайних масок, 500мл дезінфікуючого засобу і окремо дезифицирующее засіб для рук, термометри.

Також народ включає в себе продукти харчування: різне печиво, батончики, шоколад, желе, рис, м'ясо, різні супи, напої.

Зазначимо, відео викликало справжній переполох в мережі. Передплатники російської сторінки, яка перепостила відео, активно його коментують.

«А я завжди знав, що вони там у своїй Кореї русофоби) Відразу скріпи хитати... ні сорому, ні совісті...», «Коротше, 5 зарплат нашого середнього класу», «Мені здається, що вже марно говорити про великий російський народ крім понтів і гівна, взагалі нічого. Ну, може чесно зізнаємося, і попросимо когось повчити нас. Ну, європейців або навіть кореян. У нас просто дуже великі проблеми з головою і купа непотрібних амбіцій», «А все тому, що вони своїх президентів за корупцію не саджають, а ми обнуляєм», «Загниваючі капіталісти», - пишуть в мережі.

Как-то мы не нашли слов. То ли слюной захлебнулись, то ли слезами. Просто посмотрите pic.twitter.com/yTpgzpOH4L — Усы Пескова (@Sandy_mustache) April 1, 2020

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