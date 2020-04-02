Зростання цін, викликане карантином, продовжує пробивати чергове дно

За час розгулу епідемії в Україні злетіла вартість одноразових медичних масок, засобів захисту й антисептиків, передає Politeka.

Причому ціни зросли у 10 і більше разів, перетворивши для багатьох категорій населення житттєво важливі товари в дороге задоволення в прямому сенсі цього слова. Але, схоже, в цьому цікавому калейдоскопі цінників дно ще не пробито.

Чергове свідчення тому – ціна на антисептик, 10 літрів якого продають за 2175 гривень. Відповідну фотографію опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці юрист і блогер Михайло Шнайдер.

«Чим далі, тим веселіше. Ціна антисептика наздоганяє ціну елітного коньяку...», – він підписав знімок.

У коментарях користувачі відразу ж визначили винних у ситуації, що склалася.

«Це Україна пожинає плоди прагнення «яценюків-гройсманов-порошенків», теперішніх «реформаторів» та їм подібних горе-господарників, які категорично не хочуть взяти під контроль держави ціноутворення в такий критичний момент, хоч це зроблено вже у всіх провідних (головне, набагато заможніших) країнах світу. А все це тому, що вони насправді служать своєму народові, а не наживаються на його горі. Коли вони понесуть покарання, за мародерство? Це бенкет під час чуми!!!», – пише користувач Loci Petrovych.

«Вірменський коньяк і є кращий антисептик для протирання рук. І порівняно не дорогий», «10 л = 20 пляшок. 2175/20 = 108. Якщо без тари, то Закарпатским по цій ціні можна затаритися», «У нас в аптеці 2999. Летимо далі», – пишуть інші читачі.

Раніше ми розповідали про те, що українські пенсіонери, які не можуть дозволити собі купувати маски в аптеках, знайшли їм альтернативу. Так, Шнайдер опублікував знімок, на якому старий чоловік закрив обличчя поліетиленовим пакетом.

Нагадаємо, улюблений продукт українців злетів у ціні через коронавірус.

Як повідомляла Politeka, вартість гречки досягла непристойної суми.

Також Politeka писала, що Україна продає маски за кордон.