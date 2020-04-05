У нас ще не найжорсткіші покарання

В Кабміні вирішили продемонструвати українцям, які покарання за порушення карантина діють в інших державах

Як передає Politeka.net, голова уряду Денис Шмигаль опублікував цікаві дані, викладені в інфографіці, у себе в Телеграм-каналі.

"Карантин - це не канікули, - зазначає прем'єр-міністр. - За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні, згідно ст. 325 КК, діє штраф від 17 тис. До 51 тис. грн або позбавлення волі на строк до 3 років. Країни по всьому світу вводять жорсткі санкції за порушення правил карантину, адже мова йде не просто про хвороби, мова йде про тисячі людських життів".

Так, за порушення правил самоізоляції у Франції передбачено штраф до 3,7 тисяч євро або арешт до 6 місяців. У Чехії вихід на вулицю без маски буде коштувати винуватцю порушення 800 євро. У Грузії за порушення карантину можуть примусово госпіталізувати і накласти штраф у розмірі 9 тисяч доларів.

Нагадаємо, що в Україні за порушення правил карантину під час поширення COVID-19, відповідно до ст. 325 КК, діє штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень або позбавлення волі на строк до 3 років.

Раніше ми повідомляли, з 6 квітня в Україні діють нові обмеження: відтепер не можна з'являтися без маски або респіратора в громадському місці. А, так як, згідно з постановою Кабміну, перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади, то людям радять носити маски на вулиці всюди.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Станом на 22 години 4 квітня в Україні зафіксовано 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків зараження "китайським" вірусом. Всього зареєстровано 32 летальних результату і 25 одужань.

Нагадаємо про нова заборона на карантині: українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».

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