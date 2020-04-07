Філіп Кіркоров зізнався, що хоче приїхати в Україну і чекає запрошення від Володимира Зеленського

Таку заяву знаменитий російський співак зробив під час прямого ефіру в Instagram з головною суперблондинкою України Олею Поляковою (щоб переглянути відео, доскрлльте сторінку вниз). Кіркоров заявив, що зараз одне з його найбільших бажань – візит в Україну. Співак запевняє, що йому ніяк не дає спокою заборона на відвідування нашої країни. При цьому він упевнений, що люди дуже чекають його приїзду.

«Мене там чекають, стільки всього в творчості сталося, стільки нового, а поділитися не можемо. Не заради грошей, прикро, що втрачено стільки часу», - розповів Кіркоров.

Він також згадав про те, що його нібито багато що пов'язує з президентом України Володимиром Зеленським. На думку співака, це означає, що голова держави повинен «простягнути йому руку» і допомогти із забороною.

«Зважаючи на те, що президент України – людина, з якою пов'язано в моєму житті дуже багато доброго і світлого… Достукатися до нього я сам не пробував, не звик просити. Я думаю, що він сам чудово знає, що Філіп Кіркоров завжди прийде і підтримає, раніше він сам на мене виходив. Але якщо досі він не простягнув руку, розуміючи і знаючи, що одним з найбільших моїх бажань зараз було б приїхати в Україну, значить на це є причини. І напрошуватися я не буду», - підсумував артист.

Судячи з тону співака, він сильно ображений на українського президента.

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