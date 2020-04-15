Мінсоцполітики України розповіло, коли і хто зможе отримати по тисячі гривень одноразової допомоги

Українці отримають гроші через п'ять днів після того, як внесуть зміни до бюджету 2020. Згідно з постановою уряду, тисячу гривень зможуть отримати пенсіонери, які отримують в цілому не більше 5 тисяч гривень. Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Також отримають гроші інваліди з дитинства та діти з інвалідністю, крім тих, хто отримує додатково пенсію по втраті годувальника. А ще не працюючі особи пенсійного віку, хто не має право на пенсію.

Раніше ми повідомляли, що у зв'язку з карантином в Україні зросло число безробітних.

Тому в Державному центрі зайнятості зробили деякі зміни.

Так, тепер діє спрощена система подачі документів необхідно заповнити тільки дві заяви - про надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю.

Повідомлялося, що жителям України пропонують чималу надбавку до зарплати, але розплачуватися доведеться субсидіями.

Суть в тому, щоб на час карантину частково звільнити від податку на доходи фізичних осіб працюючих громадян, які отримують до 7 тисяч гривень. Якщо законопроект приймуть, їм не доведеться виплачувати податок з перших 4 тисяч.

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