Колони, позолота, статуї та оксамит - 1100 квадратних метрів в передмісті Нью-Йорка. І все це належить скандальному телевізійному лікарю Росії Олені Малишевій
Палац пропагандистки Володимира Путіна від медицини показав його головний супротивник Олексій Навальний. Опозиціонер поділився розслідуванням на своєму сайті, передає Politeka.net.
Будинок, в якому 21 кімната, знаходиться на кордоні штатів, в сусідньому Нью-Джерсі. До центру Манхеттена Олені Малишевій менше 20 кілометрів шляху.
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Вона купила особняк в 2016 за 6,4 мільйонів доларів. При чому ця покупка стала найдорожчою угодою з продажу нерухомості в цьому окрузі Нью-Джерсі за той рік.
Щоб упевнитися в тому, що хороми належать саме Малишевій, Навальний порівняв підпис на договорі про купівлю з автографом на книзі.
До речі, в американському домі живе син Малишевої - Юрій. Хлопець працює у госпіталі в Нью-Йорку і іноді викладає в Instagram відео, зняті все в тому ж особняку.
Варто відзначити, користувачі бурхливо відреагували на розслідування Навального. Люди не соромляться у висловах, обговорюючи Малишеву з її палацом.
"Соловйов кривляється на ТБ за 60 млн (наших), а його фазенда на о. Комо - горище в порівнянні з диво-палацом Медунки Малишевої. Скільки ж вона загрібає наших грошей передачками про анус/"передніци"?"
"ми народ зайві на їх святі життя , а у когось навіть на хліб грошей немає"
"Жесть"
"Недобре так.... негарно..просто підло і паскудно.."
"Там ще має бути купа прислуги?!"
"Я просто в шоці... це паразити..."
"Скільки ж таких п'явок на тілі Росії?"
"А деякі розводять бджіл або кроликів... Хоча прибутковіше розводити російських лохів"
"Чому їм так подобається ця циганщина з золотом і ліпниною?"
"Яка спритна пройдисвіт ця бабулька Малишева :)"
Крім того, коментуючі згадали українського колегу Малишевої - телезірку, доктора Євгена Комаровського, у якого такого особняка точно немає - "Комаровскому сумно"
Нагадаємо, що Комаровський розповів про небезпеки інтернету для дітей: "Регулярно перевіряйте...".
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