"А у когось навіть на хліб грошей немає"

Колони, позолота, статуї та оксамит - 1100 квадратних метрів в передмісті Нью-Йорка. І все це належить скандальному телевізійному лікарю Росії Олені Малишевій

Палац пропагандистки Володимира Путіна від медицини показав його головний супротивник Олексій Навальний. Опозиціонер поділився розслідуванням на своєму сайті, передає Politeka.net.

Будинок, в якому 21 кімната, знаходиться на кордоні штатів, в сусідньому Нью-Джерсі. До центру Манхеттена Олені Малишевій менше 20 кілометрів шляху.

Вона купила особняк в 2016 за 6,4 мільйонів доларів. При чому ця покупка стала найдорожчою угодою з продажу нерухомості в цьому окрузі Нью-Джерсі за той рік.

Щоб упевнитися в тому, що хороми належать саме Малишевій, Навальний порівняв підпис на договорі про купівлю з автографом на книзі.

До речі, в американському домі живе син Малишевої - Юрій. Хлопець працює у госпіталі в Нью-Йорку і іноді викладає в Instagram відео, зняті все в тому ж особняку.

Варто відзначити, користувачі бурхливо відреагували на розслідування Навального. Люди не соромляться у висловах, обговорюючи Малишеву з її палацом.

"Соловйов кривляється на ТБ за 60 млн (наших), а його фазенда на о. Комо - горище в порівнянні з диво-палацом Медунки Малишевої. Скільки ж вона загрібає наших грошей передачками про анус/"передніци"?"

"ми народ зайві на їх святі життя , а у когось навіть на хліб грошей немає"

"Жесть"

"Недобре так.... негарно..просто підло і паскудно.."

"Там ще має бути купа прислуги?!"

"Я просто в шоці... це паразити..."

"Скільки ж таких п'явок на тілі Росії?"

"А деякі розводять бджіл або кроликів... Хоча прибутковіше розводити російських лохів"

"Чому їм так подобається ця циганщина з золотом і ліпниною?"

"Яка спритна пройдисвіт ця бабулька Малишева :)"

Крім того, коментуючі згадали українського колегу Малишевої - телезірку, доктора Євгена Комаровського, у якого такого особняка точно немає - "Комаровскому сумно"

Нагадаємо, що Комаровський розповів про небезпеки інтернету для дітей: "Регулярно перевіряйте...".

Як повідомляла Politeka, Комаровський не витримав цькування і висловив українцям все, що про них думає: "Народжувати вдома, жерти фуфломицины".

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