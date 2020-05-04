У Черкасах прокоментували повідомлення про військову техніку на вулицях міста, зазначивши, що поліція не залучала додаткові сили Нацгвардії для патрулювання вулиць

З відповідною заявою виступила прес-служба Черкаської ОДА.

«На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії. Це підтвердив керівник ГУНП в Черкаській області Віталій Куратченко», - наголошується в повідомленні.

При цьому в ОДА нагадали, що Нацгвардія і раніше щодня патрулировала місто з 16:00 до 22:00.

«Щотижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань. Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає», - наголосили в ОДА.

Українці активно обговорюють цю заяву.

«Коли влада втрачає довіру у Народу, то переходить до залякування силою, так було і при папєрєдніках», «Побитих спишуть на жертв вірусу», «Хтось бреше і конкретно», «Пішли вже відмазки», «Влада передана місцевим громадам з купою бабла, місцева громада сама знає, що не так у селі чи місті...Децентралізація називається», - пишуть люди.

Раніше повідомлялося, що українські військові вирішили вийти на патрулювання у Черкасах після того, як місто вирішило припинити карантин. Кадри опублікував головний муніципальний інспектор міста Станіслав Коломієць в Facebook.

Уточнюється, що військова техніка, яка прибула в місто, «повністю набитою бійцями».

«Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, у зв'язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що «патрулюють», - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, військову техніку і Нацгвардію ввели в Черкаси, бунт буде придушено: кадри того, що відбувається.

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