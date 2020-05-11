Півметра снігу вже випало в Карпатах і це тільки початок
Така висота снігового покриву була зафіксована станом на ранок понеділка, 11 травня. Про це повідомляє Укргідрометцентр на сторінці в Facebook.
Синоптики повідомили, що станом на 9:00 ранку на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становила 0-50 сантиметрів. Температура повітря досягала 12,4 градуси, вітер південно-східний 2-4 м/с, хмарно.
Висота снігового покриву місцями сягала 50 см, при цьому наголошується, що сніг старий, злежаний.
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Також близько 20 см снігу зафіксували на Драгобраті. Температура повітря там 8,3 градуси
Українців попереджають, що на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується сніголавинна небезпека – 2 рівень.
Відзначимо, згідно з прогнозом синоптиків, у вівторок, 12 травня, зима може нагадати про себе не тільки в Карпатах. Мокрий сніг можливий у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Черновицкойи Рівненській областях.
У Карпатах також прогнозують сильний сніг та заметіль.
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