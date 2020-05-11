Півметра снігу вже випало в Карпатах і це тільки початок

Така висота снігового покриву була зафіксована станом на ранок понеділка, 11 травня. Про це повідомляє Укргідрометцентр на сторінці в Facebook.

Синоптики повідомили, що станом на 9:00 ранку на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становила 0-50 сантиметрів. Температура повітря досягала 12,4 градуси, вітер південно-східний 2-4 м/с, хмарно.

Висота снігового покриву місцями сягала 50 см, при цьому наголошується, що сніг старий, злежаний.

Також близько 20 см снігу зафіксували на Драгобраті. Температура повітря там 8,3 градуси

Українців попереджають, що на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується сніголавинна небезпека – 2 рівень.

Відзначимо, згідно з прогнозом синоптиків, у вівторок, 12 травня, зима може нагадати про себе не тільки в Карпатах. Мокрий сніг можливий у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Черновицкойи Рівненській областях.

У Карпатах також прогнозують сильний сніг та заметіль.

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