Півметра снігу вже випало в Карпатах і це тільки початок

Така висота снігового покриву була зафіксована станом на ранок понеділка, 11 травня. Про це повідомляє Укргідрометцентр на сторінці в Facebook.

Синоптики повідомили, що станом на 9:00 ранку на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становила 0-50 сантиметрів. Температура повітря досягала 12,4 градуси, вітер південно-східний 2-4 м/с, хмарно.

Висота снігового покриву місцями сягала 50 см, при цьому наголошується, що сніг старий, злежаний.

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Українців попереджають, що на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується сніголавинна небезпека – 2 рівень.

Відзначимо, згідно з прогнозом синоптиків, у вівторок, 12 травня, зима може нагадати про себе не тільки в Карпатах. Мокрий сніг можливий у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Черновицкойи Рівненській областях.

У Карпатах також прогнозують сильний сніг та заметіль.

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