Український полярник Василь Омелянович міг скоїти суїцид на станції в Антарктиді через кохану жінку

Таку версію у своєму Facebook озвучив журналіст Олександр Махов, передає Politeka.net.

Він зазначив, що вчений Василь Омелянович міг покінчити з собою на станції імені академіка Вернадського через зраду коханої жінки, яка вже залишила Антарктиду.

За словами Махова, жінка-полярник вирішила повернутися в Україну з новим коханим, який також працював на станції в якості системного адміністратора.

"Зараз на станції 10 полярників замість 12. Адже та сама жінка на шляху в Україну, а Василь покінчив з собою. Тіло Василя на станції і невідомо коли його зможуть забрати", - додав журналіст.

Як стверджують близькі загиблого, Василь Омелянович був сильною людиною, але "любов зробила його слабким". З жінкою, з якою він познайомився на станції, хотів присвятити все своє життя.

"Зараз жінка в Чилі, бо експедиція через карантин не може дістатися до України, на мої повідомлення вона не відповіла. Додам, що більше двадцяти років не їздили жінки в експедицію після того, як в 90-их між полярниками стався роман", - резюмував Махов у своєму Facebook.

Раніше ми розповідали про трагедію, яка сталася на українській станції в Антарктиді. 35-річний кухар Василь Омелянович покінчив життя самогубством.

"Попередньо відомо, що він покінчив з собою з-за особистих проблем. На жаль, всі ми живі люди, і ніхто заздалегідь не знає, що для когось стане останньою краплею або "соломинкою, яка зламала спину", - повідомляв керівник НАНЦ Євген Дикий.

Загиблого описують як скромну людину і майстра своєї справи.

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