«ЛНР» спалахнув бунт проти ватажків «республіки»

Відео протесту опублікував журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На відео можна почути, як протестувальники скандують: «Нам жити не на що», «Ми вимагаємо, поверніть роботу нам», «Комунальні не скасували».

Зазначимо, зараз «влади ЛНР» послаблюють карантинні обмеження, незважаючи на поширення вірусу. Зокрема планують відновити роботу транспорту, ринків, дитячих садів і перукарень.

Проте так відбувається не всюди в Свердловську, Перевальську, Первомайську та Алчевську змінювати карантин не стали. Саме це обурило жителів Алчевська.

«У багатьох немає коштів на те, щоб сидіти на карантині тривалий час (особливо з урахуванням того, що податки, комуналку та інше ніхто не відміняв).Не дуже зрозуміло, чому режим обмежень залишили в Алчевську, якщо ситуація з коронавіруса там точно не гірше, ніж в Луганську. У деяких містах обмеження досить абсурдні - зокрема, в Первомайську заборонено користуватися особистим автотранспортом» , - скаржаться жителі окупованого регіону.

Зазначимо, що окупаційна влада Луганщини приховує інформацію про захворюваності. Це дає підстави припустити, що ситуація там дуже складна.

Акція протесту в «ЛНР» викликала бурхливу реакцію соціальних мереж.

«Пам'ятаю вже були недвольные сходки наснления , а у відповідь в повітря автоматні черги», «Ще трохи і почнуть майданити», «Бач, майданити надумали!», «Всі заслужено. Російський світ як він є», «Як-то не по скрепному вони протестують... в немитої прийнято протестувати, стоячи на колінах з плакатами "путен памаги!"», «Зате одразу видно, що люди вільно розмовляють російською мовою. Адже за це боролися. Що ще вам треба?», «Чому збудилися, все як у Росії», - пишуть в мережі.

В Алчевске (под контролем ЛНР) люди вышли на акцию протеста против карантина. Слышны выкрики «Нам жить не на что», «Почему не отменили коммунальные платежи»? pic.twitter.com/c8YzSd8L1N — Денис Казанський (@den_kazansky) May 13, 2020

Нагадаємо, окупанти звинуватили Україну в початку конфлікту на Донбасі: «Танки проти мирних жителів».

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