У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про нововведення, яке повинне з'явитися в поліцейських

Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, поліцейські незабаром почнуть застосовувати електрошокери, передає "Сегодня".

Згоду на їх використання було отримано ще в минулому році. А зараз були виділені гроші, і почалася закупівля електрошокерів. Ціна одного такого приладу близько $2300.

Заступник голови МВС вважає, що таке спецзасіб повинно бути у кожного наряду поліції.

За словами Геращенко, електрошокер – набагато щадний метод зупинки правопорушника, ніж використання палиці.

«В момент, коли людина чинить опір поліцейському, останній, сам того не бажаючи завдати травму, може потрапити в ті місця, удар по яких приносить зайві страждання», - каже Геращенко.

Він додав, що всі поліцейські, які будуть допущені до роботи з електрошокерами, повинні будуть отримати розряд струму самі, щоб дізнатися, наскільки це боляче.

«Робиться це також для того, щоб поліцейські застосовували електрошокер в тих випадках, коли це обґрунтовано», - зазначив Геращенко.

За прогнозом заступника глави МВС, перша партія електрошокерів може вступити в поліцію вже в цьому році, ймовірно, це буде восени.

Зазначимо, електрошокери застосовують поліцейські США та Німеччини.

Під час удару струму людина втрачає контроль над своїм тілом і падає.

Якщо оцінити больові відчуття, то за десятибальною шкалою - це дев'ять, якщо не всі десять балів, запевняє інструктор поліції Томас Шилькен (Thomas Schilken).

Фірма-виробник електрошокерів, які застосовують поліцейські визнає, що застосування спецзасобу пов'язане з певними ризиками. За даними Axon, за чверть століття з того моменту, коли була винайдена модель Taser (саме вона знаходиться на озброєнні поліцейських Німеччини), було зафіксовано 26 випадків зі смертельним результатом. Всі вони, за словами представників фірми, були пов'язані з некерованим падінням вже після удару струмом або ж із запалюванням одягу.

У свою чергу медики заявляють, що у здорової людини не може виникнути яких-небудь серйозних проблем від застосування електрошокера. Однак, якщо в людини є проблеми з серцем або він приймає певні медикаменти або наркотики, удар шокера може бути серйозною загрозою для життя.

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