Озвучений важливий нюанс щодо того, як Україна може зупинити агресію РФ

Про це заявив колишній радник президента РФ з економіки, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

За його словами, "в цьому цинічному світі не допомагають тому, хто не чинить опір сам", тому дуже важливо, щоб Україна опиралася сама, передає «Сьогодні».

"Це не гарантія, що будуть допомагати, це шанс. Якщо жертва не пручається, то допомагати не буде ніхто. Більш того, багато хто буде відмовляти, мовляв, не треба чинити опір, тому що відсутність опору позбавляє інші країни від прямої чи непрямої допомоги. Тому багато хто зацікавлені в тому, щоб Україна не пручалася. Але не сама Україна", - сказав Ілларіонов.

Експерт порівняв нинішню ситуацію з тим, як у 1939 році, коли СРСР напав на Фінляндію, фінів не підтримав ніхто, вони чинили опір поодинці. При цьому він підкреслив, що положення України сьогодні набагато виграшніше: є реальні союзники і значно більше можливостей для опору.

«Залишається справа за малим, але найважливішим – за бажанням і готовністю до опору агресії», - зазначив він.

Ілларіонов також додав, що Україна зможе зупинити агресію РФ, якщо буде займатися зміцненням своєї державності, економіки, оборони, системи безпеки.

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