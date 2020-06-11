Український співак Віталій Козловський висловився про анексію Кримського півострова

Так, він повідомив, що для нього немає різниці, чий Крим український чи російський. На думку співака, найважливіше, щоб люди були живими і здоровими.

Відповідну заяву Козловського опублікувало 2016 року видання Апостроф.

"Мені все одно, що і де знаходиться… Наше життя настільки коротке, Боже мій. І витрачати його на війни, негатив, замість того, щоб любити, вирощувати покоління, дітей, допомагати іншим, робити внесок у саморозвиток, люди займаються якоюсь пропагандою. Неважливо, чий український Крим або російський, головне – люди живі, здорові", – зазначив співак.

Також Козловський висловив жаль, що він не може приїхати в окупований Російською Федерацією Крим, де у нього залишається дуже багато шанувальників.

Також раніше повідомлялося, що популярний український співак Віталій Козловський жорстко висловився про карантин на тлі епідемії китайського вірусу. У грубій формі він зізнався, що йому вже набридли обмежувальні заходи, введені на тлі епідемії китайського вірусу.