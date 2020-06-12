Трьом українським заробітчанкам, які відправився на заробітки в Польщу і порушили правила карантину, загрожує до 8 років в'язниці

Про НП з українками повідомляє польський сайт wiadomosci.dziennik.pl. Як з'ясувалося, троє жінок приїхали працювати з України у польську комуну Пшемент Великопольського воєводства.

Українцям, які прибувають до Польщі, треба знати про те, що за правилами місцевого карантину, після прибуття в країну вони повинні обов'язково пройти два тижні обсервації. На жаль, трьох українок поселили на обсервації з іншою жінкою, у якої виявили китайський вірус.

Після того, як це розкрилося, українки вирішили втекти з самоізоляції. У місцевій поліції таку поведінку назвали безвідповідальною, адже жінки теж могли встигнути заразитися. Тепер правоохоронці розшукують втікачок. Їм загрожує суворе покарання: від 6 до 8 років в'язниці.

Відзначимо, що раніше повідомлялося, що сотні українських заробітчан застрягли на кордоні з Польщею. На КПП «Шегині» людям доводиться стояти в черзі по 12-13 годин і більше.

Більшість цих людей - заробітчани, які відправляються на сезонні роботи до Польщі. Причиною утворення черги стали карантинні заходи, в яких змушені працювати прикордонники.

Уточнюється, що причиною проблем стала Польща. Люди пройшли контроль на українському кордоні, а потім застрягли на нейтральній території між Польщею і Росією, де немає ні місць для відпочинку, ні яких-небудь закладів. Лише один туалет, до якого «вічна» черга.

Нагадаємо, українці штурмують кордон з Польщею: «Привіт президентові, 3 826 гривень моя зарплата лікаря. Я не потрібна Україні, мені страшно...».

Як повідомляла Politeka, український заробітчанін розкрив реалії, про які ніхто не говорить: "Ви змушуєте людей...".

Також Politeka писала, що сотні українців опинилися у "пастці" на кордоні з Польщею, що відбувається: «Вже 12 годин без їжі і води...».