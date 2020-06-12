Є області, в яких залишили лише три райони

Український уряд скоротив більш ніж на третину кількість районів в областях

Кабінет міністрів у п'ятницю, 12 червня, під час позачергового засідання затвердив проект постанови Верховної Ради «Про ліквідацію та створення районів». Документ повністю змінює адміністративний поділ регіонів країни. Після узгодження урядом проект повинен розглянути парламент.

За словами голови уряду Дениса Шмигаля, старий поділ на райони не відповідав багатьом сучасним стандартам.

"Зараз існує на карті 490 районів. Їх пропонується об'єднати і створити втричі менше...", - зазначив Шмигаль, додавши, що є райони, де проживає 5 тис. осіб, а є райони з більш 180 тис. населення.

Так, в рамках адміністративної реформи, яку сьогодні прийняв Кабмін, кількість районів скоротили більше, ніж на третину і затвердили близько 1 400 об'єднаних територіальних громад. Відтепер в країні буде 129 районів.



А саме: у Вінницькій - 5, у Волинській - 4, у Дніпропетровській – 6, в Донецькій – 8, у Житомирській – 4, в Закарпатській – 5, у Запорізькій – 5, в Івано-Франківській – 5, у Київській – 6, у Кіровоградській – 4, в Луганській – 8; у Львівській - 7, у Миколаївській – 4, в Одеській – 6, у Полтавській – 4, у Рівненській – 4, у Сумській – 5, у Тернопільській – 3, у Харківській – 7, в

Херсонській – 3, у Хмельницькій – 5, у Черкаській – 4, у Чернівецькій – 3, у Чернігівській - 4, і в Криму - 10.

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«Моя особиста позиція як батька, як громадянина України: у мене великі сумніви в доцільності відкриття таборів в цьому році. Але ми домовилися з низкою міністерств, у тому числі з МОЗ, що вони покажуть свої розрахунки, аргументи та обґрунтування. І якщо вони зможуть переконати, у тому числі Кабмін, можливо, ми підемо на це», - заявив Шмигаль.

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