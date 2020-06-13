Пом'якшення карантину, а також тотальне порушення правил, прописаних Кабміном, призвели до того, що в Україні з кожним днем зростає кількість хворих - 13 червня встановлений новий антирекорд - 753 нових випадки

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припустив, що саме ослаблення карантину вплинуло на зростання захворюваності. Про це посадовець повідомив під час брифінгу, 13 червня.

"Ми пов'язуємо збільшення кількості випадків виявлення китайського вірусу, які реєструються протягом останніх трьох днів, з пом'якшенням карантинних заходів", - зазначив санітарний лікар.

Крім того, українці розслабилися настільки, що не дотримуються необхідних карантинних заходів.

"Ми бачимо значні порушення, як перевізниками, так і іншими організаціями. На кожному шостому об'єкті, який перевіряють інспектори Держпродспоживслужби, є ті чи інші порушення", - уточнив Ляшко.

Головний санлікар відповів на питання, наскільки ймовірна зупинка громадського транспорту, зокрема метро, через ситуацію зі спалахом.

За його словами, влада як і раніше не має наміру посилювати карантин по всій країні і знову вводити жорсткі обмежувальні заходи, але при цьому в областях, де протягом трьох днів поспіль спостерігаються ознаки посилення епідемії, місцеві органи влади повинні вжити відповідні заходи.

Раніше ми повідомляли, президент Володимир Зеленський екстрено зібрав 13 червня Кабмін і правоохоронців, щоб "визначити причину, встановити прогнози та прийняти відповідні рішення".

Зеленський підкреслив, що "треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт - місця, де можуть бути скупчення людей". За його словами, відповідальність за скупчення лежить на установах і платформах, які повинні забезпечити дотримання правил, прописаних Кабміном.

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