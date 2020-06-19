Українська продюсер Ігор Кондратюк зробив приголомшливу заяву про Росії

Так, він заявив, що Росія для нього померла як країна. Продюсер уточнив, що йому не за що поважати більшість росіян, однак при цьому виділив п'ятірку тих, чия думка має для нього значення.

Кондратюк заявив, що поважає музикантів Андрія Макаревича і Юрія Шевчука, акторів Олега Басилашвілі і Лію Ахеджакову, а також письменника Віктора Шендеровича. Таку думку він озвучив інтерв'ю журналісту Олексію Гончаренко (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Для мене Росія як країна померла (зникла прим.ред), її не існує. Відповідно, багато історій, які у мене могли з ними бути, помножені на нуль. Я розумію, що в РФ – 140 млн людей, всі вони різні, проте якщо говорити про культуру – там є тільки декілька людей: Ахеджакова, Макаревич, Басилашвілі, Шендерович і Шевчук. Вони відверто сказали, що "Крим наш" – це параноя і вони цього не розуміють і не приймають. Росія для них – злочинець і агресор", – висловився Кондратюк.

Також продюсер додав, що більше 100 млн росіян, які голосували на виборах за Путіна, є такими ж "катами", як він сам.

"Ось згадую фразу одного російського барда: "Помовчиш – потрапиш в кати". Ось туди потрапили більше 100 млн росіян. Вони такі ж кати, як і Путін. Вони нічим не відрізняються від Путіна. Його обрали президентом в останній раз, коли вже була агресія Росії проти України. За що мені поважати росіян?" – обурився шоумен.

Нагадаємо, Кондратюк розкрив суть "російської душі" серед артистів: "Ментальна проблема, яка...

Як писала Politeka, Кондратюк різко пройшовся по українських гастролерах в РФ: "Це низкокультурно і...".

Також Politeka писала, що Кондратюк поділився планом реінтеграції Донбасу: "Буде жорсткою".