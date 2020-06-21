Ветеран АТО розповів про принизливе нововведення для учасників ООС

Українським бійцям, які билися за батьківщину на Донбасі, видають пластмасові медалі. Про це написав у своєму Facebook блогер, ветеран АТО Олег Болдирєв, відомий також як Мартін Брест.

Він опублікував фотографію медалі учасника ООС, яка видається в комплекті з посвідченням учасника бойових дій. На думку блогера, рішення видавати пластмасові медалі не можна розцінювати інакше, як приниження бійців.

«Ця медаль тепер - пластмасова. Так, звичайний формований пластик, пофарбований в золотистий колір, а не метал. Ці пластмасові медалі отримали наші військові зараз, у червні 2020 року. Відмінний крок. Більше принизити Армію, ніж це зробило Міністерство оборони, було, напевно, неможливо», - пише Болдирєв.

Втім, у мережі помітили, що подібні нагрудні знаки були пластмасовими ще раніше. Так, військовий Олександр Гром розповів, що бачив такі медалі у військкоматі ще в квітні 2018 року.

«Зваживши три різних зразка (медалі) від різних виробників та розглянувши структуру, зрозумів, що хтось в департаменті закупівель Міністерства оборони кучеряво наварився. При закупівельній ціні закупити сотню тисяч - це вже не менше 10 млн гривень чистого навару. Про це я раніше написав пост і в результаті, наскільки мені відомо, пластик вилучили з військкоматів. Але бачу, що комусь дуже треба знову впарити ветеранам замість нормальних відзнак цей мотлох», - написав він.

Військовий порадив іншим бійцям вивчити Положення про відзнаки і не приймати пластмасових «подачок».

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