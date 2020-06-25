25 червня, станом на 07:00, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим тиші

Про це повідомили в прес-центрі ООС на сторінці у Фейсбук, пише Politeka.net.

За добу втрат серед українських військових в результаті обстрілу не було, але у відповідь вогнем ВСУ знищили трьох і поранили двох окупантів.

Недалеко від населеного пункту Широкіно бойовики відкривали вогонь з 82-х мм мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

За оборонним укріпленням наших захисників на підступах до Старогнатовці і Мар'їнці противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Нещодавно ми писали, що російський письменник Захар Прилєпін, який воював на боці "ДНР", поділився планами бойовиків на Україну.

За його словами, головною метою терористів "Л/ДНР" є повалення чинної української влади.

"Думаю, якщо опитати бійців, то відповідь буде приблизно один: треба знести владу в Києві. Далі все одно: зробити свою Україну, нормальну, або приєднатися до Росії", - заявив він.

За його словами, розглядаються обидва варіанти, однак сценарій з Росією є нібито більш "надійним" для майбутнього Донбасу. Терорист також озвучив, що бойовики чекають наказу "згори", а він у свою чергу бажає приєднання окупованих територій до Росії.

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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