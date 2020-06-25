Зашкваренные "Слуги народу" придумали, яким ще податком обкласти українців

Нардепи від «Слуги народу» вирішили збільшити число українців, яким потрібно платити транспортний податок

У Верховній Раді вже зареєстрований законопроект №3704, згідно з яким податком обкладуть не лише власників дорогих машин.

Зараз норма стосується тільки автомобілів не старше 5 років і вартістю понад 1,7 млн грн. (375 мінімалок). Щорічно власники таких авто повинні сплатити податок у сумі 25 тис. грн.

Проте 45 «слуг народу» постаралися, щоб розширити критерії для сплати податку.

Нові правила передбачають сплату податку за авто не старше 8 років і вартість якого в 2020 році становить 944 тис. грн. – від 200 мінімалок.

То є велика кількість українців, які ніколи не платили податку на авто, змушені будуть віддати в бюджет на кожний рік по 25 тис. грн.

Також згідно із законом на оплату податку у власників авто буде 60 днів, а далі сума буде рости – на 10%, якщо штраф сплатити у перші 90 днів або на 20%, якщо оплатити після 90 днів.

Крім того, у разі несплати автомобіль може стати податковою заставою і буде арештований.

Заарештований за несплату податку автомобіль ні продати, ні подарувати не можна буде, а ось користуватися – можна.

Також податкова служба має право конфіскувати і продати авто. З вирученої суми буде оплачена податкова заборгованість, а «здача» буде повернута власникові машини.

Українці різко отреагирвали на таку новину. "зовсім без мізків?" - обурюються в Мережі.

Варто відзначити, що останнім часом «слуги народу» все частіше фигирируют в гучних скандалах.

Чого тільки коштує скандальне відео розмови глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнко та голови президентської фракції Давида Арахамии, яке миттєво стало сенсацією, а фраза з діалогу "Баба робоча, як корабельна сосна" фактично вже стала крилатим виразом.

Не менш резонансною стала заява глави парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепа від фракції «Слуга народу» Галини Третьякової про те, що у безробітних народжуються діти «низької якості».

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